Умер 15-летний воспитанник клуба "Балтика", которому собирали деньги на лечение

Умер полузащитник молодёжной команды "Балтики" Валентин Ботоногов, ему было всего 15 лет. Как сообщает пресс-служба академии калининградского клуба, в 2023 году у подростка обнаружили острый миелобластный лейкоз. За это время парень пережил несколько курсов химиотерапии и трансплантацию костного мозга, однако болезнь не отступила.

"Состояние резко ухудшилось несколько дней назад, из-за чего он был введён в медикаментозную кому, из которой не вышел", — говорится в сообщении.

Академия "Балтики", чьим воспитанником был Валентин, выразила искренние соболезнования его семье и близким. Несколько дней назад клуб объявил сбор средств на приобретение дорогостоящего лекарства для подростка. На покупку препарата требовалось 26 миллионов рублей.