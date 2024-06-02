Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 10:03

Умер 15-летний воспитанник клуба "Балтика", которому собирали деньги на лечение

Воспитанник футбольного клуба "Балтика" Ботоногов умер в возрасте 15 лет

Валентин Ботоногов. Обложка © VK / Академия ФК "Балтика"

Валентин Ботоногов. Обложка © VK / Академия ФК "Балтика"

Умер полузащитник молодёжной команды "Балтики" Валентин Ботоногов, ему было всего 15 лет. Как сообщает пресс-служба академии калининградского клуба, в 2023 году у подростка обнаружили острый миелобластный лейкоз. За это время парень пережил несколько курсов химиотерапии и трансплантацию костного мозга, однако болезнь не отступила.

"Состояние резко ухудшилось несколько дней назад, из-за чего он был введён в медикаментозную кому, из которой не вышел", — говорится в сообщении.

Академия "Балтики", чьим воспитанником был Валентин, выразила искренние соболезнования его семье и близким. Несколько дней назад клуб объявил сбор средств на приобретение дорогостоящего лекарства для подростка. На покупку препарата требовалось 26 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что 13-летний подросток получил разрыв селезёнки во время первенства Санкт-Петербурга по футболу. Известно, что юный спортсмен в ходе матча случайно наткнулся на колено соперника.

Остановилось сердце: Сотрудник МЧС умер на глазах у зрителей во время соревнований по силовому экстриму
Остановилось сердце: Сотрудник МЧС умер на глазах у зрителей во время соревнований по силовому экстриму
Наталья Исакова
  • Новости
  • Утраты
  • Футбол
  • Общество
  • Спорт
  • Калининградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров