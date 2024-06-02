Умер 15-летний воспитанник клуба "Балтика", которому собирали деньги на лечение
Воспитанник футбольного клуба "Балтика" Ботоногов умер в возрасте 15 лет
Валентин Ботоногов. Обложка © VK / Академия ФК "Балтика"
Умер полузащитник молодёжной команды "Балтики" Валентин Ботоногов, ему было всего 15 лет. Как сообщает пресс-служба академии калининградского клуба, в 2023 году у подростка обнаружили острый миелобластный лейкоз. За это время парень пережил несколько курсов химиотерапии и трансплантацию костного мозга, однако болезнь не отступила.
"Состояние резко ухудшилось несколько дней назад, из-за чего он был введён в медикаментозную кому, из которой не вышел", — говорится в сообщении.
Академия "Балтики", чьим воспитанником был Валентин, выразила искренние соболезнования его семье и близким. Несколько дней назад клуб объявил сбор средств на приобретение дорогостоящего лекарства для подростка. На покупку препарата требовалось 26 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что 13-летний подросток получил разрыв селезёнки во время первенства Санкт-Петербурга по футболу. Известно, что юный спортсмен в ходе матча случайно наткнулся на колено соперника.