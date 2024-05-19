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Регион
19 мая, 11:05

Остановилось сердце: Сотрудник МЧС умер на глазах у зрителей во время соревнований по силовому экстриму

В Тюмени спортсмен умер во время соревнований по силовому экстриму

В Тюмени спортсмен умер прямо во время соревнований по силовому экстриму. После поднятия большого веса у мужчины остановилось сердце.

В Тюмени спортсмен умер во время соревнований по силовому экстриму. Видео © Telegram / Тюмень с огоньком

На видео, которое появилось в соцсетях, запечатлено, как он несколько раз поднимает большой вес, после чего пошатывается и падает на землю без сознания. По словам организаторов фестиваля "Тюмень сильная", погибшим является сотрудник регионального управления МЧС Михаил Потанин.

"К глубокому сожалению, [18 мая] на соревнованиях по силовому экстриму среди спецподразделений произошла трагическая случайность. У одного из участников соревнований после выполнения упражнения произошла внезапная остановка сердца", — отметили они.

Прибывшие на место медики пытались реанимировать мужчину, но спасти его не удалось. Организаторы подчеркнули, что у Потанина был медицинский допуск к соревнованию. По данным местных СМИ, 31-летний мужчина регулярно участвовал в соревнованиях, однако последний поднятый вес — 80 килограммов — стал фатальным. У него остались супруга и ребёнок.

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Ранее Life.ru писал, что в Ростове-на-Дону скончался боец смешанных единоборств (ММА) Александр Коломыцев. Причина смерти — также остановка сердца.

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Telegram / Тюмень с огоньком

Никита Осипов
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