33-летний зожник похудел на 26 кг и чуть не умер. Теперь он должен пить таблетки до конца жизни

В Кемерове 33-летний мужчина решил распрощаться с лишним весом и похудел на 26 килограммов, но счастье длилось недолго. Со временем он столкнулся с множеством проблем со здоровьем.

Похудевший на 26 килограммов житель Кемерова, которого спасли новосибирские врачи. Фото © Telegram / НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Минздрава России

"Как человек целеустремлённый, [пациент] добился результата: снизил вес с 112 килограммов до 86 килограммов. Для похудения применял интенсивные физические нагрузки (бег до 10 километров) и сознательно уменьшал потребление жидкости, хотя в прошлом уже сталкивался с тромбозом вен левой голени", — отметили в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) имени академика Е.Н. Мешалкина.

По словам медиков, сначала у пациента появились проблемы с дыханием при беге, затем — необъяснимая одышка во время подъёма по лестнице. Мужчина думал, что всё это вызвано аллергией на пыльцу растений, однако после перелёта у него сильно отекла левая нога — идти было просто невозможно. Из аэропорта скорая повезла пациента в стационар, где врачи поставили диагноз: тромбоз вен нижней конечности и тромбоэмболия лёгочной артерии.

"Мужчине экстренно провели тромболизис (процедура медикаментозного растворения тромбов), но с течением времени одышка снова стала нарастать. В 2023 году врачи диагностировали хроническую тромбоэмболическую лёгочную гипертензию и тяжёлую сердечную недостаточность", — сообщили медики.

Специалисты подчеркнули, что поражение лёгочных артерий тромбоэмболами может привести не только к тяжёлой одышке, но и смерти в течение нескольких минут. При жизни ситуация стабилизируется не у всех.

"У части пациентов тромбы трансформируются в фиброзные тяжи, которые частично или полностью перекрывают просветы ветвей лёгочной артерии. Создаются стойкие барьеры на пути кровотока, повышается давление в лёгочных артериях, создаётся значительная перегрузка правых отделов сердца, развивается сердечная недостаточность. В течение трёх месяцев формируется хроническая тромбоэмболическая лёгочная гипертензия", — уточнили в НМИЦ.

Там добавили, что решить проблему поможет только хирургическое вмешательство, во время которого хирурги убирают тромбы и восстанавливают кровоток по лёгочной артерии. Вот и в этот раз врачи поступили так же: сибиряка оперировали восемь часов. Теперь ему до конца жизни необходимо принимать антикоагулянты — лекарства, которые препятствуют образованию тромбов.