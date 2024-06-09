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9 июня, 11:35

В возрасте 86 лет скончался чемпион по борьбе и бывший мэр Москвы Валерий Сайкин

Валерий Сайкин. Обложка © Федерация спортивной борьбы России

Валерий Сайкин. Обложка © Федерация спортивной борьбы России

В возрасте 86 лет умер зампред Совета Министров РСФСР, председатель исполнительного комитета Мосгорсовета народных депутатов, действовавшего с января 1986 по апрель 1990 года, чемпион первенств по борьбе в СССР и экс-мэр Москвы Валерий Сайкин. Об этом сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

"На 87-м году ушёл из жизни заместитель председателя Совета Министров РСФСР, экс-мэр Москвы, двукратный победитель первенств СССР по классической борьбе Валерий Сайкин", говорится в публикации.

С 1982 по 1986 год Сайкин находился на должности директора производственного объединения "ЗИЛ". Назначение на пост председателя исполкома Московского городского совета получил в январе 1986 года. Зампредом Совета Министров РСФСР стал в 1990 году.

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Юрий Лысенко
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