Умер режиссёр Игорь Меркулов, снявшийся в фильме "Следствие ведут знатоки"

На 62-м году жизни умер актёр и режиссёр Игорь Меркулов. О его смерти пишет пресс-служба Железногорского театра оперетты, с которым многие годы сотрудничал артист.

В этом театре Меркулов работал как приглашённый режиссёр, поставив спектакли "Алые паруса", "Дубровский", "Так не бывает", "Униженные и оскорблённые", "Здравствуйте, я ваша тётя!", "Доротея, или Вечер чудесных обманов", "Жених с доставкой на дом", "Кто ночью лишний?".

Карьера Меркулова началась с актёрской стези. Он окончил ГИТИС, учился в классе Олега Табакова, служил в Театре имени Ермоловой и театре имени Гоголя. В 12 лет получил роль в драме "Птицы над городом" с Михаилом Глузским и Лидией Федосеевой-Шукшиной. В фильме "Следствие ведут знатоки" актёр появился в 1978 году, сыграв "Лёху-ледокола".

"Выражем глубочайшие соболезнования родным и близким Игоря Владимировича. Светлая память. Скорбим всем театром…", — заявили в Железногорском театре оперетты, не уточнив причин смерти режиссёра.