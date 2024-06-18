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18 июня, 02:59

"Никто не любит предателей": Noize MC* предрекли закат карьеры после выходки с футболкой "Азова"**

Публицист Миронова: После выходки Noize MC* в Валенсии от него отвернутся все

Российский музыкант Noize MC* подписал смертный приговор творческой карьере, выступив в испанской Валенсии для украинских фанатов в футболке с символикой батальона "Азов"**. Певец пытался предстать перед аудиторией в образе "правильного русского", но в итоге лишь рискует прослыть как людоед, жаждущий смерти соотечественников, считает колумнист 360.ru Анастасия Миронова.

Публицист напомнила, что большинство русских и украинских эмигрантов — здоровые люди без девиаций, которые желают оставшимся на родине согражданам лишь добра. А вот Иван Алексеев* оказался тем злостным исключением, которое у нормального человека вызовет лишь отвращение.

"На самом деле у украинца будет та же реакция, что и у нас с вами, — ужас от лицезрения людоеда. Того, кто призывает убивать своих. Тут и рефлекторное отвращение, и оторопь, как при встрече с жутью, и ясное понимание социального нездоровья человека, который желает победы чужой армии", — уверена Миронова.

Автор напомнила, что Noize MC* не первый попытался соблазнить украинскую аудиторию за рубежом оборачиванием в флаг Незалежной. Этим когда-то промышляли и Земфира*, и Макс Покровский*, и другие артисты, которые, впрочем, так и остались для "ухилянтов" врагами.

"После этого поступка Ивана Алексеева* отторгнут все, потому что никто не любит предателей", — подытожила Миронова.

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Напомним, что Noize MC* появился на концерте в мерче украинского нацбата 16 июня. За такую выходку музыканта потребовали признать в России террористом.

* Находится в списке иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации.

** Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

Обложка ©

VK / Noize MС*

Илья Пушкарев
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