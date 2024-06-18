Российский музыкант Noize MC* подписал смертный приговор творческой карьере, выступив в испанской Валенсии для украинских фанатов в футболке с символикой батальона "Азов"**. Певец пытался предстать перед аудиторией в образе "правильного русского", но в итоге лишь рискует прослыть как людоед, жаждущий смерти соотечественников, считает колумнист 360.ru Анастасия Миронова.

Публицист напомнила, что большинство русских и украинских эмигрантов — здоровые люди без девиаций, которые желают оставшимся на родине согражданам лишь добра. А вот Иван Алексеев* оказался тем злостным исключением, которое у нормального человека вызовет лишь отвращение.

"На самом деле у украинца будет та же реакция, что и у нас с вами, — ужас от лицезрения людоеда. Того, кто призывает убивать своих. Тут и рефлекторное отвращение, и оторопь, как при встрече с жутью, и ясное понимание социального нездоровья человека, который желает победы чужой армии", — уверена Миронова.

Автор напомнила, что Noize MC* не первый попытался соблазнить украинскую аудиторию за рубежом оборачиванием в флаг Незалежной. Этим когда-то промышляли и Земфира*, и Макс Покровский*, и другие артисты, которые, впрочем, так и остались для "ухилянтов" врагами.

"После этого поступка Ивана Алексеева* отторгнут все, потому что никто не любит предателей", — подытожила Миронова.