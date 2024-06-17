10 бедолаг искалечили жизни ужасными татуировками, но на них без слёз смеха не взглянешь

"Нашёл это чудо в соцсетях"

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / That’s It, I’m Inkshaming

"Только я это увидел, сразу понял, что мне нужно всем это показать!"

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / That’s It, I’m Inkshaming

"Понимаю, лица рисовать совсем непросто... Но чтобы настолько?!"

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / That’s It, I’m Inkshaming

"Каждый раз, когда вижу её татуировки, меня передёргивает от испанского стыда"

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / That’s It, I’m Inkshaming

"Египетская розовая пантера... Зачем?"

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / That’s It, I’m Inkshaming

"Нашёл этот шедевр в группе для мамочек. Долго пытался понять, что это вообще такое"

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / That’s It, I’m Inkshaming

"Па-па-па-па-па-а-а. Вот что я не люблю"

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / That’s It, I’m Inkshaming

"Медуза, что же они с тобой опять сделали..."

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / That’s It, I’m Inkshaming

"Нашёл это в Интернете. Они всё-таки перекрыли эту татуировку, слава богу"

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / That’s It, I’m Inkshaming

"Вот это татуировки, которыми можно гордиться!"