10 бедолаг искалечили жизни ужасными татуировками, но на них без слёз смеха не взглянешь
Татуировки — это большой риск, ведь пройдут годы, мнение изменится, а рисунки на коже останутся. Ну или вам может просто не повезти с тату-мастером. И тогда вы начнёте жалеть с первого же дня. Собрали 10 ужасающих примеров.
"Нашёл это чудо в соцсетях"
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / That’s It, I’m Inkshaming
"Только я это увидел, сразу понял, что мне нужно всем это показать!"
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / That’s It, I’m Inkshaming
"Понимаю, лица рисовать совсем непросто... Но чтобы настолько?!"
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / That’s It, I’m Inkshaming
"Каждый раз, когда вижу её татуировки, меня передёргивает от испанского стыда"
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / That’s It, I’m Inkshaming
"Египетская розовая пантера... Зачем?"
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / That’s It, I’m Inkshaming
"Нашёл этот шедевр в группе для мамочек. Долго пытался понять, что это вообще такое"
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / That’s It, I’m Inkshaming
"Па-па-па-па-па-а-а. Вот что я не люблю"
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / That’s It, I’m Inkshaming
"Медуза, что же они с тобой опять сделали..."
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / That’s It, I’m Inkshaming
"Нашёл это в Интернете. Они всё-таки перекрыли эту татуировку, слава богу"
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / That’s It, I’m Inkshaming
"Вот это татуировки, которыми можно гордиться!"
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / That’s It, I’m Inkshaming
Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / That’s It, I’m Inkshaming