10 фото со съёмных квартир, от которых вам станет не по себе
Отправляясь на отдых в другие города и страны, мы все рассчитываем, что съёмное жильё будет приятным, ну или хотя бы не вызовет проблем. Герои этой подборки такой "привилегии" были лишены. Этот треш нужно видеть своими глазами.
"Безупречный дизайн интерьера... Нет, дверь не распахивается. И нет, в обратную сторону тоже не открывается. Airbnb в Мельбурне", — lxsercore.
Фото © Reddit / lxsercore
"Матрас в моём временном пристанище", — izzydoesizzy.
Фото © Reddit / izzydoesizzy
"Приехал, а квартира, очевидно, уже занята. Звучит как начало фильма ужасов", — haiphee.
Фото © Reddit / haiphee
"Вода в нашем доме уже неделю жёлтая и с металлическим вкусом. Владелец говорит, что они ничего не могут с этим поделать", — Go_Commit_Reddit.
Фото © Reddit / Go_Commit_Reddit
"Я никогда не чувствовала себя такой гигантской", — rosindel.
Фото © Reddit / rosindel
"Сняли дом с бассейном. Приехали, а там... воды нет", — Particular-Bike-9275.
Фото © Reddit / Particular-Bike-9275
"Снял квартиру на отдыхе, а там... скрытая (?) камера в шкафу стоит", — 400cc.
Фото © Reddit / 400cc
"Туалетная бумага в съёмной квартире... оставляет желать лучшего, мягко говоря", — Vincentnt0.
Фото © Reddit / Vincentnt0
"В квартире, где я остановился, унитаз так близко к раковине, что я могу мыть руки и сидеть на горшке одновременно", — Lobsterbib.
Фото © Reddit / Lobsterbib
"Это "ванная" комната в съёмной квартире... Как же много вопросов", — sandepants.
Фото © Reddit / sandepants
Reddit / rosindel, sandepants