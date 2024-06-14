10 фото со съёмных квартир, от которых вам станет не по себе

"Безупречный дизайн интерьера... Нет, дверь не распахивается. И нет, в обратную сторону тоже не открывается. Airbnb в Мельбурне", — lxsercore.

Фото © Reddit / lxsercore

"Матрас в моём временном пристанище", — izzydoesizzy.

Фото © Reddit / izzydoesizzy

"Приехал, а квартира, очевидно, уже занята. Звучит как начало фильма ужасов", — haiphee.

Фото © Reddit / haiphee

"Вода в нашем доме уже неделю жёлтая и с металлическим вкусом. Владелец говорит, что они ничего не могут с этим поделать", — Go_Commit_Reddit.

Фото © Reddit / Go_Commit_Reddit

"Я никогда не чувствовала себя такой гигантской", — rosindel.

Фото © Reddit / rosindel

"Сняли дом с бассейном. Приехали, а там... воды нет", — Particular-Bike-9275.

Фото © Reddit / Particular-Bike-9275

"Снял квартиру на отдыхе, а там... скрытая (?) камера в шкафу стоит", — 400cc.

Фото © Reddit / 400cc

"Туалетная бумага в съёмной квартире... оставляет желать лучшего, мягко говоря", — Vincentnt0.

Фото © Reddit / Vincentnt0

"В квартире, где я остановился, унитаз так близко к раковине, что я могу мыть руки и сидеть на горшке одновременно", — Lobsterbib.

Фото © Reddit / Lobsterbib

"Это "ванная" комната в съёмной квартире... Как же много вопросов", — sandepants.