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14 июня, 05:00

10 фото со съёмных квартир, от которых вам станет не по себе

Отправляясь на отдых в другие города и страны, мы все рассчитываем, что съёмное жильё будет приятным, ну или хотя бы не вызовет проблем. Герои этой подборки такой "привилегии" были лишены. Этот треш нужно видеть своими глазами.

"Безупречный дизайн интерьера... Нет, дверь не распахивается. И нет, в обратную сторону тоже не открывается. Airbnb в Мельбурне", — lxsercore.

Фото © Reddit / lxsercore

Фото © Reddit / lxsercore

"Матрас в моём временном пристанище", — izzydoesizzy.

Фото © Reddit / izzydoesizzy

Фото © Reddit / izzydoesizzy

"Приехал, а квартира, очевидно, уже занята. Звучит как начало фильма ужасов", — haiphee.

Фото © Reddit / haiphee

Фото © Reddit / haiphee

"Вода в нашем доме уже неделю жёлтая и с металлическим вкусом. Владелец говорит, что они ничего не могут с этим поделать", — Go_Commit_Reddit.

Фото © Reddit / Go_Commit_Reddit

Фото © Reddit / Go_Commit_Reddit

"Я никогда не чувствовала себя такой гигантской", — rosindel.

Фото © Reddit / rosindel

Фото © Reddit / rosindel

"Сняли дом с бассейном. Приехали, а там... воды нет", — Particular-Bike-9275.

Фото © Reddit / Particular-Bike-9275

Фото © Reddit / Particular-Bike-9275

"Снял квартиру на отдыхе, а там... скрытая (?) камера в шкафу стоит", — 400cc.

Фото © Reddit / 400cc

Фото © Reddit / 400cc

"Туалетная бумага в съёмной квартире... оставляет желать лучшего, мягко говоря", — Vincentnt0.

Фото © Reddit / Vincentnt0

Фото © Reddit / Vincentnt0

"В квартире, где я остановился, унитаз так близко к раковине, что я могу мыть руки и сидеть на горшке одновременно", — Lobsterbib.

Фото © Reddit / Lobsterbib

Фото © Reddit / Lobsterbib

"Это "ванная" комната в съёмной квартире... Как же много вопросов", — sandepants.

Фото © Reddit / sandepants

Фото © Reddit / sandepants

10 фото из заброшенных домов, от одного взгляда на которые по спине бегут мурашки
10 фото из заброшенных домов, от одного взгляда на которые по спине бегут мурашки
Обложка ©

Reddit / rosindel, sandepants

Сергей Трофимов
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