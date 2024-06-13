"Не любила свою внешность": 69-летняя Хакамада показала, как выглядела в молодости

Экс-политик, а ныне тренер личностного роста Ирина Хакамада показала в соцсетях архивные снимки. Она призналась, что в молодости прилагала максимальные усилия, чтобы скрыть свою азиатскую внешность.

"У меня были длинные волосы, и я делала хвостики, бантики, чёлочки. Пыталась быть похожей на красивую среднюю ученицу. А ещё стеснялась своего роста, поэтому всегда сидела на последней парте. При том что хорошо училась, я не была отличницей", — поделилась 69-летняя знаменитость.

Хакамада в молодости. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / irina_hakamada

Ирина Хакамада родилась в Москве в семье японского коммуниста Муцуо Хакамады, который в 1939 году эмигрировал в СССР и принял советское гражданство. У экс-политика двое детей: 45-летний сын Даниил Котляров и 27-летняя дочь Мария Сиротинская, которая родилась с синдромом Дауна.