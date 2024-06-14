Продюсер раскрыл, почему не сложилась карьера звезды 90-х Ларисы Черниковой
Продюсер Дворцов: Певица Черникова выбрала семью вместо карьеры и ушла со сцены
Певица Лариса Черникова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chernikovaofficial
Певица Лариса Черникова в 90-е годы была звездой отечественной эстрады, когда вся страна слушала хиты в её исполнении: "Я люблю тебя, Дима", "Одинокий волк", "Подари мне ночь", "Тайна", однако впоследствии очень быстро пропала. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с порталом "Страсти" рассказал, почему она так неожиданно для всех завершила карьеру.
Собеседник издания заявил, что её главной ошибкой была попытка совмещения семьи и трудовой деятельности. Она решила на пике славы заняться семейной жизнью, однако у неё ничего не получилось. По его словам, звёзды должны отделять работу от других вещей, иначе им не видать успеха.
Дворцов рассказал, что либо артист отдаёт себя музыке 24 часа в сутки семь дней в неделю, либо посвящает своё драгоценное время родным и близким. В то же время, как отметил продюсер, когда певец находится на пике популярности, ему не стоит думать только лишь о себе.
"Я, как продюсер, всегда против, когда работаю со звёздами, семейных каких-то моментов. Семья, как говорится, должна оставаться за закрытыми дверьми. Здесь ты работаешь, выступаешь, отрабатываешь свой концерт и соответствующий гонорар, а потом уже иди делай что ты хочешь", — заявил собеседник издания, подчеркнув, что некоторые артисты пытаются совмещать, но ничего хорошего из этого не выходит.
Напомним, что несколько лет назад Черникова рассказывала, как в 90-е после смерти её мужа её начали преследовать бандиты. Впоследствии певица смогла устроить свою жизнь за границей.