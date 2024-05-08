"Петь не могу": Неизлечимо больной Андрей Губин объявил о завершении карьеры в 50 лет

Певец Андрей Губин, известный по хитам "Ночь" и "Девушки как звёзды", объявил о завершении карьеры. Недавно артисту исполнилось 50 лет, и он принял для себя такое важное решение. Причина тому — левосторонняя прозопалгия лица — такой диагноз поставили знаменитости несколько лет назад. Из-за болезни Губину даже пришлось отказаться от выступления на своём творческом вечере, организовать который предложил продюсер Игорь Крутой.

"Крутой говорит: "Будем делать на "Новой волне" твой творческий вечер!" Нет, говорю, Игорь, я очень сильно болею, петь не могу, но если вы считаете, что нужен вечер, сделаем. Крутой говорит: "Я считаю, надо делать!", — отметил Губин в беседе с kp.ru.

В итоге сошлись на том, что вечер всё-таки состоится, а Губин будет на нём в качестве зрителя. По словам певца, такая же история была у народного артиста России Юрия Антонова.

"Я пообещал, что буду в зале, но выходить на сцену отказался. Петь тем более не буду! Да и зачем мне петь старые песни? У меня новые песни лучше старых. Обычно артисты, если новых песен хороших нет, поют старые. Но это не мой случай. Мне это неинтересно. Я песню "Ночь" спел уже две тысячи раз, ну сколько можно? — удивляется Губин.