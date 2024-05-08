"Петь не могу": Неизлечимо больной Андрей Губин объявил о завершении карьеры в 50 лет
Kp.ru: Певец Андрей Губин объявил о завершении карьеры из-за болезни
Андрей Губин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gubin_andrey__
Певец Андрей Губин, известный по хитам "Ночь" и "Девушки как звёзды", объявил о завершении карьеры. Недавно артисту исполнилось 50 лет, и он принял для себя такое важное решение. Причина тому — левосторонняя прозопалгия лица — такой диагноз поставили знаменитости несколько лет назад. Из-за болезни Губину даже пришлось отказаться от выступления на своём творческом вечере, организовать который предложил продюсер Игорь Крутой.
"Крутой говорит: "Будем делать на "Новой волне" твой творческий вечер!" Нет, говорю, Игорь, я очень сильно болею, петь не могу, но если вы считаете, что нужен вечер, сделаем. Крутой говорит: "Я считаю, надо делать!", — отметил Губин в беседе с kp.ru.
В итоге сошлись на том, что вечер всё-таки состоится, а Губин будет на нём в качестве зрителя. По словам певца, такая же история была у народного артиста России Юрия Антонова.
"Я пообещал, что буду в зале, но выходить на сцену отказался. Петь тем более не буду! Да и зачем мне петь старые песни? У меня новые песни лучше старых. Обычно артисты, если новых песен хороших нет, поют старые. Но это не мой случай. Мне это неинтересно. Я песню "Ночь" спел уже две тысячи раз, ну сколько можно? — удивляется Губин.
Пока артист не знает, кто будет исполнять его песни. Певцу нравится группа "Моя Мишель", а говоря о Клаве Коке, он обратил внимание на её красоту, но подчеркнул, что поёт она не так красиво.
Губин ушёл со сцены в 2010-х. У него нашли неврологическую болезнь лица, которая на данный момент считается неизлечимой. Певец стал жаловаться на частые приступы мигрени. Музыкант признавался, что ему тяжело не просто двигаться, а даже дышать, да и сердце работает в странном ритме. Он сильно изменился внешне и почти перестал писать музыку. Губин как-то рассказывал, что даже не может ходить на свидания из-за того, что испытывает проблемы со здоровьем.