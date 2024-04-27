"Чтобы детей не пугать": Андрей Губин дал интервью в маске и заявил, что плохо выглядит

Российский певец Андрей Губин стал гостем программы "Хватит слухов!" на ютуб-канале "Центральное телевидение". На съёмке звезда 90-х всё время была в маске. Губин отметил, что надел её, так как стал очень плохо выглядеть.

"Чтобы детей не пугать. Проблемы у меня сейчас идут с внешностью. Ну что поделать", — заявил 49-летний певец.

Губин в маске во время интервью. Скриншот © YouTube / Центральное телевидение

Губин признался, что до сих пор не может поверить, что ему скоро стукнет 50 лет. Себя артист почему-то считает "повреждённым и страшным человеком". В беседе с журналистом исполнитель хита "Такие девушки, как звёзды" признался, что его внешность далеко не идеал, из-за чего он стесняется себя. При этом артист добавил, что с мозгами у него всё нормально.