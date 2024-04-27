"Чтобы детей не пугать": Андрей Губин дал интервью в маске и заявил, что плохо выглядит
Певец Андрей Губин дал интервью в маске, "чтобы не пугать детей"
Российский певец Андрей Губин стал гостем программы "Хватит слухов!" на ютуб-канале "Центральное телевидение". На съёмке звезда 90-х всё время была в маске. Губин отметил, что надел её, так как стал очень плохо выглядеть.
"Чтобы детей не пугать. Проблемы у меня сейчас идут с внешностью. Ну что поделать", — заявил 49-летний певец.
Губин в маске во время интервью. Скриншот © YouTube / Центральное телевидение
Губин признался, что до сих пор не может поверить, что ему скоро стукнет 50 лет. Себя артист почему-то считает "повреждённым и страшным человеком". В беседе с журналистом исполнитель хита "Такие девушки, как звёзды" признался, что его внешность далеко не идеал, из-за чего он стесняется себя. При этом артист добавил, что с мозгами у него всё нормально.
Примечательно, что ранее Губин прошёл дорогостоящее обследование (около 1,5 миллиона рублей) у израильских врачей, которые заявили, что он полностью здоров. Тем не менее артист продолжает настаивать, что с его организмом якобы не всё в порядке.
Напомним, в 2010-х Губин ушёл со сцены: у него нашли неврологическую болезнь лица, которая на данный момент неизлечима. Певец стал жаловаться на частые приступы мигрени. Музыкант рассказывал, что ему тяжело не просто двигаться, а даже дышать, да и сердце работает в странном ритме. Он сильно изменился внешне и почти перестал писать музыку. Звезда 90-х призналась, что даже не может ходить на свидания из-за того, что испытывает проблемы со здоровьем.