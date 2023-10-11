"Рожа наперекосяк": Неизлечимо больной Андрей Губин рассказал, почему редко ходит на свидания

У российского эстрадного певца Андрея Губина, известного по хитам "Ночь" и "Зима-холода", нет жены и детей, но артист не отчаивается и иногда ходит на свидания, хотя порой встречам с девушками мешают серьёзные проблемы со здоровьем.

"Бывает так: встал утром, а вокруг всё гудит, шумит. Я порой и хочу поехать на свидание с хорошим настроением, а у меня рожа наперекосяк от шума. Ну какое свидание?" — отметил артист в беседе с Woman.ru.

49-летний Губин пошутил, что по возрасту ему положено быть в активном поиске, и подчеркнул: человек не должен быть один. На выступления музыканта выстраивались очереди, прежде всего из девушек, но это продолжалось до тех пор, пока он не заболел. Теперь же громкие звуки доставляют исполнителю практически физическую боль. От шума города Губин пытается скрыться дома в Подмосковье, однако непрекращающиеся стройки и там беспокоят его.

"Иногда делаю вылазки — на мероприятия и в сторону женского пола. И дамы есть, но… Мне когда-то одна девушка сказала, что с каждым годом всё труднее влюбиться и жениться. <...> Я не обвиняю девушек, когда излишняя тяга к деньгам. Но не складывается у меня", — отметил певец, добавив, что часто ищет проблему в себе.