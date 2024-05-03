Психолог посмотрела интервью с Губиным и раскрыла тайные чувства неизлечимо больного артиста
Психолог Корендясева: Внутренний конфликт Губина не даёт ему пожалеть себя
Андрей Губин. Обложка © VK / andreygubinru
Левосторонняя прозопалгия лица — такой диагноз поставили певцу Андрею Губину несколько лет назад. Из-за этого заболевания у артиста происходят постоянные спазмы. При этом Губину крайне сложно ужиться с недугом. Посмотрев интервью певца, психолог Екатерина Корендясева пришла к выводу, что у него идёт внутренняя борьба.
"Губин в интервью ведёт себя довольно тревожно, постоянно теребит шнурок от толстовки, когда описывает неприятные моменты. При этом тембр голоса и речь несут в себе немного драматичный характер. Звучит обвинительная форма в сторону других, при этом певец часто говорит о том, что сам справляется, но будто весь мир против него", — отметила психолог в беседе с порталом "Страсти".
Эксперт предположила, что у 50-летнего артиста нарушение когнитивных связей из-за болезни и долгого затворничества либо с помощью такого позиционирования себя в обществе он сохраняет чувство собственной значимости. По словам Корендясевой, певец часто использует фразы, показывающие, насколько ему жаль себя, но при этом он будто запрещает эту жалость проявлять.
"Внутренний конфликт Андрея не даёт ему пожалеть себя, подпустить к себе людей, которые готовы оказать поддержку, и признать своё состояние", — считает психолог.
Напомним, в 2010-х Андрей Губин ушёл со сцены: у него нашли неврологическую болезнь лица, которая на данный момент неизлечима. Певец стал жаловаться на частые приступы мигрени. Музыкант рассказывал, что ему тяжело не просто двигаться, а даже дышать, да и сердце работает в странном ритме. Он сильно изменился внешне и почти перестал писать музыку. Звезда 90-х призналась, что даже не может ходить на свидания из-за того, что испытывает проблемы со здоровьем.