Психолог посмотрела интервью с Губиным и раскрыла тайные чувства неизлечимо больного артиста

Левосторонняя прозопалгия лица — такой диагноз поставили певцу Андрею Губину несколько лет назад. Из-за этого заболевания у артиста происходят постоянные спазмы. При этом Губину крайне сложно ужиться с недугом. Посмотрев интервью певца, психолог Екатерина Корендясева пришла к выводу, что у него идёт внутренняя борьба.

"Губин в интервью ведёт себя довольно тревожно, постоянно теребит шнурок от толстовки, когда описывает неприятные моменты. При этом тембр голоса и речь несут в себе немного драматичный характер. Звучит обвинительная форма в сторону других, при этом певец часто говорит о том, что сам справляется, но будто весь мир против него", — отметила психолог в беседе с порталом "Страсти".

Эксперт предположила, что у 50-летнего артиста нарушение когнитивных связей из-за болезни и долгого затворничества либо с помощью такого позиционирования себя в обществе он сохраняет чувство собственной значимости. По словам Корендясевой, певец часто использует фразы, показывающие, насколько ему жаль себя, но при этом он будто запрещает эту жалость проявлять.