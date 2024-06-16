Криптоэкономист объяснил, зачем создателям "тапающего хомяка" платить игрокам деньги

Hamster Kombat — это мобильная игра в жанре кликер. То есть весь её смысл состоит в том, что нужно нажимать на экран. Однако на этом, как утверждается, можно ещё и заработать деньги. О том, зачем кому-то платить пользователям за то, что они "клацают хомяка", рассказал в беседе с 360.ru исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Александр Бражников.

Итак, в игре Hamster Kombat вам предложат сделать из обычного хомяка, на котором даже шерсти нет, ни много ни мало руководителя криптобиржи. Для этого нужно зарабатывать монеты, кликая по нему.

"Такие игры уже давно появлялись. Одна из самых известных — Notcoin, которую тоже стали "тапать" (кликать по экрану. — Прим. Life.ru) люди. Когда игра подошла к кульминации, все, кто в неё играл, заработали деньги. После этого появились другие подражатели, другие игры типа тех же "хомяков" (Hamster Kombat. — Прим. Life.ru). Люди надеются, что если они "тапают", то получат за это деньги", — объясняет Бражников.

При этом разработчик не даёт никаких гарантий того, что виртуальные деньги пользователей преобразуются каким-то образом в реальные. Однако, по словам Бражникова, обманывать игроков тоже никто не собирается, но и каких-то больших денег они, разумеется, не получат.

"Это новый вид привлечения аудитории, которую можно будет продавать крупным корпорациям. Это бизнес, и люди, которые туда заходят, будут всё равно поощрены", — утверждает специалист.

Игрокам в "хомяка" действительно могут заплатить за клацанье по экрану, считает Бражников. К примеру, блогеру придётся постоянно придумывать что-то завлекающее, чтобы на него подписалось пять миллионов человек за несколько месяцев. А здесь ту же самую аудиторию можно набрать за 10–15 дней. Всё же основная цель таких проектов — собрать как можно больше людей, чтобы потом они помогли осуществлять другие задумки.

Но несовершеннолетним не удастся заработать на игре, поскольку без участия родителей они не смогут завести криптокошелёк и снять с него деньги. При этом не стоит забывать и об изобретательности мошенников, напомнил эксперт.