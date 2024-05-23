Исследование самых интересных локаций Московской области в развлекательном онлайн-формате стало возможным благодаря новой компьютерной игре от телеканала "360" под названием "Остров 360". Она базируется на популярной среди детей платформе Roblox и уже доступна для скачивания.

"Если мы хотим заинтересовать подростков, показать им красоты и богатства нашего региона и перевести из мира онлайн в офлайн, то подобная игра — точно самый эффективный способ", — описал новинку замгендиректора телеканала Алексей Коваль.

Игрокам "Острова 360" предстоит пройти маршрут, усеянный известными достопримечательностями Подмосковья. На пути их будут встречать многочисленные квесты и челленджи. Не разочаруются и любители автосимуляторов: в игре представлен большой автопарк с кибертраками и спорткарами. В свободное от изучения локаций время можно побаловать себя скоростными драг-рейсингами, поучаствовать в велогонках и даже подготовить собственный репортаж.

Телеканал "360" сделал онлайн-игру во вселенной Roblox с квестами в Подмосковье. Видео © Телеканал "360"