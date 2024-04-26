Разработчики "Смуты" анонсировали улучшение игры и рассказали о планах на год

Разработчики "Смуты" провели стрим и рассказали о работе над ошибками и планах на видеоигру. По словам продюсера Андрея Белова, в апреле проект получил три набора исправлений, нивелировавшие самые острые проблемы. И эта работа не останавливается: уже получено более тысячи комментариев, из которых порядка 700 взято в работу.

"Дорожная карта развития игры утверждена, есть график создания патчей и крупных обновлений, который расписан на месяцы вперёд... Выпуск небольших патчей планируется раз в две недели", — рассказал Андрей Белов.

Игроков ожидают крупные обновления, в которых доработают и улучшат боевую, диалоговую системы, механики стелса, прогресса протагониста, реакции на него, побочные задания, новые способы взаимодействия с миром, а также увеличат разнообразие моделей квестовых неигровых персонажей. В результате герои будут вести более осознанные беседы друг с другом, что сделает мир более живым и динамичным.

Кроме того, изменят и диалоги, которые ведёт главный герой. По словам продюсера "Смуты", у игроков появится возможность выбрать сокращённую версию беседы, а сами они обзаведутся новыми анимациями, которые на данный момент не полностью отражают суть разговора.

"Также переработке подвергнутся квесты. Это большая работа, которая ведётся в ручном режиме, поэтому сроки внесения исправлений не такие короткие, как бы хотелось. Это одна из самых трудоёмких и объёмных работ в игре", — добавил Белов.

Работе над ошибками разработчики посвятят видеоролики из серии "Дневники разработчиков", первый выйдет уже в ближайшее время. В них подробно расскажут о нововведениях и текущих задачах, которые стоят перед авторами. К слову, в планах у них — продолжение игры, которое расскажет о событиях после окончания основного сюжета.