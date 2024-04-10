В Госдуме объяснили критику российской компьютерной игры "Смута"

Запад привык контролировать индустрию видеоигр, поэтому появление игры "Смута", которая основана на российской истории, воспринимается как вызов. Об этом заявил председатель правления РОЦИТ, зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Он рассказал, что один из его подписчиков прислал исследование, которое связано с критикой компьютерной игры. В документе приведён анализ того, как разные медиа комментируют появление нового цифрового развлечения. После изучения данного материала можно сделать вывод, что критика игры — это управляемая информационная кампания, в которой участвуют зарубежные издания, СМИ-иноагенты, уехавшие блогеры, а также анонимы, пояснил депутат.

Очевидно, что нашим информационным противникам не нравятся как нарративы, которые заложены в "Смуту", так и активность государства по выстраиванию взаимоотношений с разработчиками игр. Антон Горелкин Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

"Запад привык к полному контролю над индустрией, к возможности насыщать видеоигры нужными смыслами (от месседжа "плохие русские" до откровенной ЛГБТ*-пропаганды), поэтому факт появления видеоигры по российской истории воспринимается как вызов", — написал Горелкин в своём телеграм-канале.

Напомним, в Нижнем Новгороде состоялся релиз игры "Смута". Как рассказали разработчики, в неё заложили функцию альманаха, с помощью которой игрок сможет собирать разные сведения и сводки о культуре, событиях и людях той эпохи. По мере продвижения по сюжету эта энциклопедия будет постоянно расти.