Цель — дискредитировать: Юрист объяснил, почему игра "Смута" заставила иноагентов брызжать слюной
Ремесло: "Смуту" критикуют за идею противостояния попытке Запада уничтожить РФ
Новая компьютерная игра "Смута" вызвала критику со стороны иноагентских СМИ, так как её ключевая идея — противостояние польскому нашествию, а именно попытке Запада уничтожить Россию. Об этом в своём телеграм-канале написал юрист и общественный деятель Илья Ремесло.
"Добрался и я до нашумевшей игры "Смута". Игра точно заслуживает внимания, не пожалел потраченных денег. Шикарная графика, пейзажи, лица персонажей. Сама идея создать игру на подобную тематику уже заслуживает похвалы — популяризация патриотической истории нашей страны дело благое", — отметил Ремесло.
Юрист обратил внимание, что признанные иноагентами СМИ разразились рецензиями, имеющими мало общего с объективностью, сразу после выхода игры. Всё потому, что их задача — не критиковать, а дискредитировать. По словам эксперта, хозяева ряда изданий "отправили своих собаченек облаивать игру". Зато по реакции "грантоедов" понятно, что продукт — хороший, указал Ремесло.
По его словам, "Смута" — это достойная замена западным играм, которые долгое время доминировали на территории РФ. Другими словами, это хороший шаг в правильную сторону.
Напомним, в Нижнем Новгороде состоялся релиз игры "Смута". Россиянам рассказали, что в игре будет функция альманаха, где игрок сможет собирать разные сведения и сводки о культуре, событиях и людях той эпохи. По мере продвижения по сюжету эта энциклопедия будет постоянно пополняться.
Life.ru