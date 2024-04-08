Цель — дискредитировать: Юрист объяснил, почему игра "Смута" заставила иноагентов брызжать слюной

Новая компьютерная игра "Смута" вызвала критику со стороны иноагентских СМИ, так как её ключевая идея — противостояние польскому нашествию, а именно попытке Запада уничтожить Россию. Об этом в своём телеграм-канале написал юрист и общественный деятель Илья Ремесло.

"Добрался и я до нашумевшей игры "Смута". Игра точно заслуживает внимания, не пожалел потраченных денег. Шикарная графика, пейзажи, лица персонажей. Сама идея создать игру на подобную тематику уже заслуживает похвалы — популяризация патриотической истории нашей страны дело благое", — отметил Ремесло.

Юрист обратил внимание, что признанные иноагентами СМИ разразились рецензиями, имеющими мало общего с объективностью, сразу после выхода игры. Всё потому, что их задача — не критиковать, а дискредитировать. По словам эксперта, хозяева ряда изданий "отправили своих собаченек облаивать игру". Зато по реакции "грантоедов" понятно, что продукт — хороший, указал Ремесло.

По его словам, "Смута" — это достойная замена западным играм, которые долгое время доминировали на территории РФ. Другими словами, это хороший шаг в правильную сторону.