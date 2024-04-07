Названа главная польза для школьников от отечественной видеоигры "Смута"

Российская игра "Смута" от студии "Сайберия нова" поможет школьникам детально изучить один из важнейших периодов в истории нашей страны — Смутное время. Такое мнение в беседе с РИАМО высказал политолог, член экспертного клуба "Дигория" Иван Кузменкин.

"В России действительно научились делать качественные игры — и этот тренд будет продолжаться. Нашумевшая игра "Смута" получила положительные отзывы российского игрового сообщества не только в сфере графики, но и сюжетной линии: по этой игре школьники могут узнать больше об одном из важнейших эпизодов истории нашей страны", — заявил Кузменкин.

Он упомянул о важности поддержки отечественных разработчиков игр, игровых консолей и прочих продуктов, которые ранее Россия могла получить лишь у Запада. За последнее время IT-компании всё чаще ориентируются на внутренний рынок и поддерживают отечественного производителя, так как эта сфера в стране обладает впечатляющим потенциалом, заключил политолог.