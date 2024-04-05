Директор компьютерного клуба поделился ожиданиями от игры "Смута"

Историческая игра, разработанная российской игровой студией Cyberia Nova и вышедшая 4 апреля 2024 года, вызвала неподдельный интерес. Визуально игра выглядит "симпатичной", однако будет ли она пользоваться коммерческим спросом или нет — покажет время, а если быть точнее, месяц. Таким прогнозом поделился директор компьютерного клуба Flashback Сергей Кошкин.

По словам собеседника телеканала "360" , конкуренция у "Смуты" высокая, потому что она чем-то похожа на "Ведьмака" и "Киберпана", а ведь помимо них вышел ещё и Baldur’s Gate-3, что тоже привлечёт внимание заядлых геймеров. Несмотря на большое количество вопросов, директор Flashback не исключает варианта, что "Смута" может удасться во всех отношениях: и получить коммерческий успех, и хорошее распространение, и народную любовь.

Напомним, что презентация приключенческой видеоигры в жанре action/RPG состоялась в Нижнем Новгороде. Несмотря на критику после утёкшего в сеть видео для закрытой демонстрации прогресса работы над проектом, поклонников у этой игры не убавилось, а даже наоборот. А в честь релиза "Смуты" на территории Нижегородского кремля состоится исторический фестиваль, который пройдёт в духе Смутного времени. Там жители и гости города смогут проникнуться атмосферой давно ушедшей эпохи, приняв участие в увлекательных игровых событиях и иммерсивных интерактивных перформансах, которые будут отсылаться к сюжету проекта. Большой игровой зал станет уникальной ареной, где каждый сможет примерить на себя роль героя Смутного времени, окунуться в водоворот тайн и загадок эпохи, а также внести свою лепту в восстановление истории России.