В России взялись за разработку игровой приставки Минпромторг: В России ведётся обсуждение идеи создания игровой приставки 22 мая, 12:40 В России обсуждают идею создания игровой приставки. Обложка © Freepik

Российские производители работают над идеей создания игровой консоли, пока что процесс ведётся на уровне дискуссий. Об этом рассказал ТАСС в рамках ЦИПР заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак.

"Обсуждение идеи по созданию отечественной игровой приставки в РФ ведётся, дискуссия идёт, мы на связи с отраслевым сообществом и собираем обратную связь по тому, кто и какими ресурсами обладает для её создания", — уточнил он.

По его словам, параллельно запущен процесс разработки самих игр, которые должны стать одним из инструментов воспитания подрастающего поколения. Например, пояснил Шпак, сюжет компьютерной игры может быть основан на литературных сюжетах или патриотических фильмах.

Чиновник добавил, что иностранные игры не будут совместимы с отечественной консолью, именно поэтому необходимо заниматься комплексным решением вопросов. Шпак подчеркнул, что Россия открыта к сотрудничеству в данном направлении с представителями дружественных стран.

Напомним, ещё в марте этого года президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о производстве игровых приставок и консолей в стране. Срок исполнения поручения установлен до 15 июня.

Авторы Татьяна Миссуми