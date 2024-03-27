Путин дал поручение по производству игровых приставок в России
Путин поручил кабмину рассмотреть возможность производства игровых консолей в РФ
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о производстве игровых приставок и консолей в стране. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
"Рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей, а также о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям", — указано в документе.
Данное поручение включено в перечень, который был сформирован по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Калининградской области. Уточняется, что срок его исполнения установлен до 15 июня.
А ранее Путин поручил подготовить меры по проверке соответствия видеоигр российским законам. Кроме того, российский лидер дал ряд поручений правительству о необходимости подготовить шаги по поддержке и развитию рынка отечественных видеоигр и игровых сервисов.
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