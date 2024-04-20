Юрист оценила шансы геймеров на компенсацию от Sony Playstation

Российские геймеры, которые потребовали через суд три миллиарда рублей у Sony Playstation, имеют полное право на компенсацию. Об этом заявила интернет-изданию "Подмосковье сегодня" юрист Алла Георгиева.

Дело в том, что люди приобрели приставки Playstation 5, но купить игры к ним не получается из-за PS Store. В связи с этим геймеры требуют от Sony Playstation компенсацию в размере десяти миллионов рублей каждому. Также они настаивают, чтобы компания вернула доступ к магазину игр.

"Люди купили гаджет, но не могут играть очень длительное время. Теперь, возможно, даже и никогда не смогут, а деньги потрачены, поэтому вполне имеют право на компенсацию. Такое право регулируется даже в законе, то есть человек, приобретая какой-то товар, имеет право на его реализацию по назначению. Консоль предназначалась для игры. И, соответственно, сейчас это невозможно сделать, поэтому требования вполне, я так полагаю, подлежат удовлетворению", — сообщила Георгиева.

Однако она признала, что сама сумма компенсации сильно завышена. Так как истцов в деле много, присудить им одинаковую цифру не смогут, ведь каждый конкретный случай будет рассматриваться в отдельности: кто какие моральные страдания пережил из-за отсутствия возможности поиграть. Не исключено, что сама компенсация в целом будет урезана судом, так как это распространённая практика.