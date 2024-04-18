Геймеры из России подали иск против Sony Playstation на 3 млрд рублей 18 апреля, 08:32 Геймеры из РФ хотят засудить Sony Playstation. Обложка © Freepik

Российские геймеры потребовали через суд три миллиарда рублей у Sony Playstation. Истцами выступают как минимум 305 человек, каждый их которых оценил свой моральный ущерб от приостановки работы PS Store в России в 10 миллионов рублей. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА.

Геймеры возмущены тем, что около двух лет назад они купили Playstation 5, но PS Store перестал работать в РФ, сделав приобретённые новинки бессмысленными. Ещё весной 2022 года 28 человек объединились и потребовали через суд восстановить доступ к магазину и оплатить моральный ущерб. Суд отказал россиянам в исковых требованиях.

Однако геймеры оспорили судебное решение и призвали других потерпевших объединить усилия, таких нашлось более 300 человек. Сейчас сумма коллективного иска к Sony Playstation увеличилась с 280 миллионов до 3 миллиардов рублей. Новое дело уже поступило в суд.

Напомним, в марте 2022 года Sony решила прекратить в России продажу PlayStation и игр для неё. Компания мотивировала такое решение ситуацией вокруг Украины. При этом у бренда было самое большое присутствие в России среди всех производителей консолей. Также была приостановлена работа PlayStation Store для россиян.

Авторы Татьяна Миссуми