18-летний геймер отдал аферисту из Valorant 130 тысяч, чтобы тот их приумножил

18-летний парень пришёл в отделение полиции с рассказом о том, как он в популярной игре Valorant познакомился с неизвестным, которому чуть позже отправил 130 тысяч рублей, чтобы получить горы игровой валюты и заодно приумножить свой капитал. Однако обещанного геймер не получил, а денег на счету уже не было. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".

Игрокам, среди которых был потерпевший, нужен был ещё один член команды, чтобы запустить поиск матча в игре Valorant. В игровом чате на их приглашение откликнулся некто по имени Максим, которого приняли в группу. После завершения матча новый участник коллектива предложил "выгодно" приобрести внутриигровую валюту. Аферист попросил за свою услугу 3200 рублей, но обещанные монеты не поступили на счёт, поскольку возникли "проблемы с кодом".

Исчерпав первый метод, мошенник рассказал о стопроцентном варианте заработать. Нужно было всего лишь дать много денег тем, кто проведёт с ними какие-то махинации, затем вернёт назад всю сумму, но уже в увеличенном объёме.

Любитель Valorant оценил идею по достоинству, но денег у него было не так много. Тогда Максим предложил раздобыть несколько кредиток, проценты по которым можно будет легко погасить после получения прибыли от сделок, оставшись в итоге в большом плюсе. Парень последовал совету, оформив микрозаём и три кредитные карты разных банков. В общей сложности он перевёл около 130 тысяч, возвращать которые, разумеется, никто не планировал.