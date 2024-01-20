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20 января, 14:00

Мошенники из игры "Роблокс" обманули 10-летнюю петербурженку на 200 тысяч

В Петербурге девочка отправила мошеннику 200 тысяч рублей во время игры в "Роблокс", пишет Telegram-канал Mash на Мойке. Неизвестный обманул школьницу, пообещав отправить игровую валюту в обмен на код из сообщения.

Ребёнок засиделся в игре накануне ночью — там-то на девочку и вышел аферист. Он предложил ей перевести "бесплатную" игровую валюту. Нужно было лишь назвать номер телефона и код из смс. Ничего не подозревающая школьница дала телефон отца и перечислила заветные цифры из сообщения. А наутро родитель обнаружил пропажу 202 тысяч рублей со своего счёта, а девочка во всём созналась. Полицейские возбудили дело по статье "Мошенничество".

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Ранее стало известно, что мошенники во время телефонных звонков научились имитировать голоса родных потенциальной жертвы.

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Андрей Бражников
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