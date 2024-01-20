Мошенники из игры "Роблокс" обманули 10-летнюю петербурженку на 200 тысяч

В Петербурге девочка отправила мошеннику 200 тысяч рублей во время игры в "Роблокс", пишет Telegram-канал Mash на Мойке. Неизвестный обманул школьницу, пообещав отправить игровую валюту в обмен на код из сообщения.

Ребёнок засиделся в игре накануне ночью — там-то на девочку и вышел аферист. Он предложил ей перевести "бесплатную" игровую валюту. Нужно было лишь назвать номер телефона и код из смс. Ничего не подозревающая школьница дала телефон отца и перечислила заветные цифры из сообщения. А наутро родитель обнаружил пропажу 202 тысяч рублей со своего счёта, а девочка во всём созналась. Полицейские возбудили дело по статье "Мошенничество".