Названа страна проведения Игр будущего – 2025

Игры будущего, которые в этом году прошли в Казани, в 2025-м состоятся в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщил глава международного турнира по фиджитал‑спорту Игорь Столяров.

"Следующие Игры будущего пройдут в ОАЭ в 2025 году. Не мог не сказать про это во Всемирный день защиты детей. Хотя некоторые хотели объявить на День танкиста (отмечается каждое второе воскресенье сентября. — Прим. Life.ru)", — написал он в телеграм-канале.