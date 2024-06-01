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Регион
1 июня, 18:31

Названа страна проведения Игр будущего – 2025

Столяров: В 2025 году Игры будущего пройдут в ОАЭ

Игры будущего, которые в этом году прошли в Казани, в 2025-м состоятся в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщил глава международного турнира по фиджитал‑спорту Игорь Столяров.

"Следующие Игры будущего пройдут в ОАЭ в 2025 году. Не мог не сказать про это во Всемирный день защиты детей. Хотя некоторые хотели объявить на День танкиста (отмечается каждое второе воскресенье сентября. — Прим. Life.ru)", — написал он в телеграм-канале.

Как сообщал Life.ru, первый международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал-спорта "Игры будущего" прошёл в Казани с 21 февраля по 3 марта. В соревнованиях участвовали свыше двух тысяч спортсменов. В программе турнира была 21 дисциплина в концепции фиджитал, сочетающей классический и цифровой спорт. Победителями и призёрами первых Игр будущего стали 236 спортсменов из 12 стран мира. Так, россияне победили в фиджитал-гонках, фиджитал-хоккее и фиджитал-баскетболе, а также стали первыми на турнирах по спидрану и в соревнованиях по игре Standoff 2 + лазертаг.

В ОП считают, что Игры будущего показали первенство России в объединении классического спорта и киберспорта
В ОП считают, что Игры будущего показали первенство России в объединении классического спорта и киберспорта
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Telegram / igor_stolyarov_official

Наталья Исакова
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