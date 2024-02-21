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В ОП считают, что Игры будущего показали первенство России в объединении классического спорта и киберспорта

Эксперт Кислицына: Игры будущего в Казани стали реальностью сегодняшнего дня

21 февраля, 18:57
Церемония открытия Игр будущего в Казани. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Церемония открытия Игр будущего в Казани. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Международный турнир "Игры будущего", стартовавший сегодня в Казани, продемонстрировал всему миру первенство России в объединении классического спорта и киберспорта. Об этом Life.ru заявила директор департамента по работе с регионами ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына.

Церемония открытия Игр будущего в Казани. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Церемония открытия Игр будущего в Казани. Фото © Life.ru / Павел Баранов

"Владимир Путин широко поддерживает развитие в России спорта, в том числе его современных направлений. Среди них — киберспорт, активную поддержку которого в регионах неоднократно призывал осуществлять президент. В этом смысле то, что Игры будущего в Казани стали реальностью сегодняшнего дня, — это результат системы поддержки спорта, выстроенной Владимиром Владимировичем", — подчеркнула эксперт.

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По её словам, турнир демонстрирует миру, во-первых, высокий уровень развития в России спорта, включая самые инновационные направления, а также активность, заинтересованность и готовность граждан нашей страны принимать участие в соревнованиях на международном уровне. Кроме того, Игры будущего демонстрируют мировое первенство России в объединении классического спорта и киберспорта.

Церемония открытия Игр будущего в Казани. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Церемония открытия Игр будущего в Казани. Фото © Life.ru / Павел Баранов

"Сегодня на церемонии открытия Игр будущего президент подчеркнул, что идея такого объединения была рождена именно в нашей стране и это закономерно", — добавила Кислицына.

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Как сообщал Life.ru, 21 февраля Путин открыл Игры будущего в Казани, назвав турнир даром России мировой спортивной семье. Соревнования продлятся до 3 марта 2024 года. Формат состязаний в концепции фиджитал подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Состязания пройдут по 21 дисциплине.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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