Лукашенко рассказал Life.ru, на какое место рассчитывает Белоруссия на Играх будущего
Лукашенко заявил, что ему понравилась церемония открытия Игр будущего
Белорусскому лидеру Александру Лукашенко понравилась церемония открытия Игр будущего в Казани. В беседе с Life.ru президент рассказал об эмоциях от прошедшей церемонии.
Лукашенко рассказал об эмоциях от церемонии открытия Игр будущего. Видео © Life.ru
"Хорошо сделали. Я ещё не могу это всё осознать, потому что не пощупал руками. Может быть, за этим и будущее", — сказал Лукашенко.
Высказался он и по поводу того, какое место в соревнованиях займёт сборная Белоруссии.
"Все мы рассчитываем на первые места. Первые! Конечно, традиционно Россия не отдаст самые первые", — сказал Лукашенко.
Как сообщал Life.ru, 21 февраля Путин открыл Игры будущего в Казани. Соревнования продлятся до 3 марта 2024 года. Формат состязаний в концепции фиджитал подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Состязания пройдут по двадцать одной дисциплине.
ТАСС / Сергей Бобылев