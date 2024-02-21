Лукашенко рассказал Life.ru, на какое место рассчитывает Белоруссия на Играх будущего

Белорусскому лидеру Александру Лукашенко понравилась церемония открытия Игр будущего в Казани. В беседе с Life.ru президент рассказал об эмоциях от прошедшей церемонии.

Лукашенко рассказал об эмоциях от церемонии открытия Игр будущего. Видео © Life.ru

"Хорошо сделали. Я ещё не могу это всё осознать, потому что не пощупал руками. Может быть, за этим и будущее", — сказал Лукашенко.

Высказался он и по поводу того, какое место в соревнованиях займёт сборная Белоруссии.

"Все мы рассчитываем на первые места. Первые! Конечно, традиционно Россия не отдаст самые первые", — сказал Лукашенко.