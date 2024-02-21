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21 февраля, 18:35

Лукашенко рассказал Life.ru, на какое место рассчитывает Белоруссия на Играх будущего

Лукашенко заявил, что ему понравилась церемония открытия Игр будущего

Белорусскому лидеру Александру Лукашенко понравилась церемония открытия Игр будущего в Казани. В беседе с Life.ru президент рассказал об эмоциях от прошедшей церемонии.

Лукашенко рассказал об эмоциях от церемонии открытия Игр будущего. Видео © Life.ru

"Хорошо сделали. Я ещё не могу это всё осознать, потому что не пощупал руками. Может быть, за этим и будущее", — сказал Лукашенко.

Высказался он и по поводу того, какое место в соревнованиях займёт сборная Белоруссии.

"Все мы рассчитываем на первые места. Первые! Конечно, традиционно Россия не отдаст самые первые", сказал Лукашенко.

Прилетевшего в Казань на открытие "Игр будущего" Лукашенко встретили чак-чаком
Прилетевшего в Казань на открытие "Игр будущего" Лукашенко встретили чак-чаком

Как сообщал Life.ru, 21 февраля Путин открыл Игры будущего в Казани. Соревнования продлятся до 3 марта 2024 года. Формат состязаний в концепции фиджитал подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Состязания пройдут по двадцать одной дисциплине.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев
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