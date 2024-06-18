Сыгравший Гэндальфа 85-летний Маккеллен свалился со сцены в Лондоне
Сыгравший Гэндальфа актёр Иэн Маккеллен попал в больницу после падения со сцены
Британский актёр Иэн Маккеллен. Обложка © Х / Ian McKellen
Во время театрального представления в Лондоне серьёзно пострадал известный по роли Гэндальфа в трилогии "Властелин колец" британский актёр Иэн Маккеллен. Как передаёт сославшийся на очевидцев телеканал Sky News, деятель искусств упал со сцены.
Артист исполнял роль толстяка Фальстафа в постановке театра Ноэла Кауарда Player Kings ("Игроки-короли"), которая является переосмыслением пьесы "Генрих IV" Уильяма Шекспира. В какой-то момент актёр оступился, упал со сцены и начал звать на помощь.
В итоге 85-летнего Маккеллена вынесли из здания на носилках, после чего доставили в ближайшее медицинское учреждение. Представление было остановлено и не возобновилось.
Ранее некоторые средства массовой информации писали, что Маккеллен якобы приезжал в 2022 году во Львов. Впоследствии он опроверг эти сообщения.