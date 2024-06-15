Не ведите себя как чмо: 5 правил этикета, о которых вы точно забыли

К счастью, большинству людей всё-таки знакомы основные правила хорошего тона. Но существует ещё множество нюансов, о которых забывают или вовсе не знают. Life.ru подготовил топ-5 нераспространённых правил этикета, которые и вы, скорее всего, ненароком нарушаете. Чтобы не выглядеть в глазах знающих людей деревенщиной, предлагаем освежить память и вспомнить азы этикета.

1. Убирайте со стола личные вещи

По правилам этикета сумка и телефон не должны находиться на столе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Iakimchuk Iaroslav

В социальных сетях нередко можно наткнуться на фотографии роскошного стола с красивыми блюдами в дорогом ресторане. Вот только одна маленькая деталь будет выдавать в присутствующем на снимке аристократе деревенщину — мобильный телефон, сопровождающий современного человека практически везде. Приходя в ресторан, мы привыкли сразу выкладывать смартфон на стол, чтобы он был под рукой. Однако так делать не стоит. По правилам этикета на столе не должно быть ничего лишнего: сумок, телефонов, мужских портмоне и любых других личных вещей.

2. Левая рука для самообслуживания

Как часто вы задумываетесь о том, в какую руку чихнуть? Когда вы находитесь в обществе, ваша правая рука должна быть всегда свободна и "чиста". Чихать, зевать необходимо только в левую руку. Держать бокал с напитком или сумочку тоже лучше слева. Это обусловлено тем, что правой рукой люди обычно здороваются.

3. Не нужно извиняться несколько раз

Если произошла неприятная ситуация по вашей вине, то, конечно же, стоит попросить прощения, но только один раз! Вас простили — значит, всё хорошо, и не стоит постоянно напоминать о своей ошибке.

4. Этикет онлайн

Большое количество смайликов в переписке — дурной тон. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kyna Studio

Пожалуй, об этом забывают чаще всего. В переписке тоже есть свои правила хорошего тона. Во-первых, перед началом диалога следует поздороваться. Во-вторых, никто не отменял правила грамматики и пунктуации. Не забывайте проверять то, что написали, дабы избежать описок и ошибок, которые могут вызвать недопонимание с собеседником. И, конечно, избегайте большого количества смайликов. В дружеской переписке они допустимы, но в рабочей или деловой их лучше вовсе не использовать.

5. Девушка может платить в ресторане сама

Девушкам приятно, когда счёт оплачивает мужчина. Но есть определённые ситуации, когда дама должна закрыть счёт и за себя, и за спутника самостоятельно. Так, например, если женщина целенаправленно говорит мужчине "я приглашаю", значит, платить придётся ей. Если девушка придерживается взглядов, что счёт следует делить пополам, лучше избегать формулировки "я приглашаю", а говорить: "Давайте сходим в ресторан".