Зубочистки и оплата счёта: Эксперт назвала самые частые ошибки, связанные со столовым этикетом

За столом не следует использовать зубочистку и нарезать блюдо на множество мелких кусочков. Об этом рассказала эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова в беседе с "Москвой 24".

Примечательно, что нормы российского столового этикета несколько отличаются от принятых в США, где в порядке вещей сначала нарезать содержимое тарелки на маленькие куски, а лишь потом приступать к трапезе. Российский образец здесь ближе к европейским столовым правилам.

"В России всё-таки принято отрезать небольшой кусок, который поместится в рот, наколоть его на вилку и съесть. Таким образом и в тарелке остаётся аккуратный вид до последнего момента, и блюдо не остывает. То есть отрезали один кусок и сразу съели", — объяснила причины такой технологии Свежакова.



При этом ковыряние зубочисткой во рту во время приёма пищи является дурным тоном. Несмотря на то что многие люди в этот момент прикрываются рукой, на самом деле прилюдно "помощником" для застрявших в зубах остатков еды пользоваться не стоит. Если же возникла такая необходимость, лучше выйти из-за стола и вернуться по завершении.

Помимо того, после встречи в ресторане может возникнуть неловкая ситуация, когда непонятно, кто должен взять на себя закрытие счёта. В таком случае придерживаются правила: кто приглашает, тот и оплачивает стол. Если в разговоре прозвучали слова: "Позвольте вас пригласить" или "Я приглашаю", то закрывает счёт тот, кто их произнёс. А при фразе: "Давайте сходим" каждый оплачивает только свою долю.

Также специалист отметила, что мужчине, пригласившему женщину на романтическое свидание, следует взять на себя все расходы. При этом женщина, если она хочет тоже финансово поучаствовать, может оставить приличные чаевые, показав тем самым, что она также совершила свой вклад.