Эксперт по речевому этикету разъяснил, когда можно переходить на "ты" Эксперт по этикету Рагга: В учреждениях обращаться к людям лучше на "вы" 27 февраля, 09:43 Эксперт по речевому этикету разъяснил, когда можно переходить на "ты". Обложка © Unsplash

Чтобы стать своим в новом окружении, придётся понять, что считается нормой в этом коллективе. Если в команде, где все говорят на "ты", обронить "вы", то вы легко покажетесь чужим. Не всегда уважение можно выразить, только сказав "вы". Как не затянуть с обращением на "ты" и одновременно не показаться хамом, Life.ru объяснил эксперт по речевому этикету Тимур Рагга.

Отталкивайтесь от контекста. Действуйте в зависимости от обстоятельств: в этом вопросе нет единых правил. Например, на деловом мероприятии — бизнес-форуме, конференции или нетворкинг-встрече — предполагается, что гости должны знакомиться и контактировать. Глупо настаивать на обращении на "вы", потому что сам формат мероприятия предполагает, что все должны сблизиться.

Если вы пришли в небольшой спортзал или барбершоп, вас не поймут, если вы решите обращаться на "вы". Даже наоборот: так вы сильно выделите себя из общей массы, толпа будет смотреть на вас с подозрением. В официальных учреждениях и министерствах стоит обращаться на "вы" даже к тем, кто младше вас в несколько раз. Потому что на самом деле в таком случае мы обращаемся не к человеку, а к определённой роли, которую он выполняет сейчас. В этот момент вы говорите с конкретной функцией сотрудника, например врачом или секретарём, напоминает эксперт.

Обращайте внимание на интонацию. Интонация распознаётся быстрее. Люди эволюционно научились делать это раньше, чем появились слова. Поэтому собеседник узнает, вы к нему на "вы" или на "ты", ещё и по тону.

Представьте себе звонок в службу поддержки. Технически никто не будет "тыкать" друг другу, но такта в словах "Вы меня, конечно, извините, но я чем платить буду?" немного. В классических произведениях дети часто обращаются к родителям на "вы", но это не мешает героям оставаться родными людьми. Поэтому "ты" или "вы" — это всегда игра, в которую мы играем с обществом, в которое попадаем. И у каждой отдельной ситуации своя норма. Тимур Рагга Эксперт по речевому этикету

Следите за дистанцией. Ориентируйтесь на свои ощущения. Говорите "ты", когда уже готовы сближаться с собеседником, а "вы" — если хотите показать, что ещё присматриваетесь друг к другу. В коммуникации мы всегда пытаемся понять: те, с кем мы сейчас общаемся, нам чужие или уже свои? Поэтому когда мы выбираем "ты" или "вы", то в это время показываем своё отношение к собеседнику или, наоборот, подчёркиваем его отношение к нам.

В последние годы люди стали забывать о хороших манерах. Проявить банальное уважение к другому человеку не так уж и сложно. Зато и себе, и ему вы сделаете приятно. В этом материале Life.ru вы найдёте несколько правил этикета, которые неплохо было бы внедрить в жизнь.