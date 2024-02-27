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Эксперт по речевому этикету разъяснил, когда можно переходить на "ты"

Эксперт по этикету Рагга: В учреждениях обращаться к людям лучше на "вы"

27 февраля, 09:43
Эксперт по речевому этикету разъяснил, когда можно переходить на "ты". Обложка © Unsplash

Эксперт по речевому этикету разъяснил, когда можно переходить на "ты". Обложка © Unsplash

Чтобы стать своим в новом окружении, придётся понять, что считается нормой в этом коллективе. Если в команде, где все говорят на "ты", обронить "вы", то вы легко покажетесь чужим. Не всегда уважение можно выразить, только сказав "вы". Как не затянуть с обращением на "ты" и одновременно не показаться хамом, Life.ru объяснил эксперт по речевому этикету Тимур Рагга.

Отталкивайтесь от контекста. Действуйте в зависимости от обстоятельств: в этом вопросе нет единых правил. Например, на деловом мероприятии — бизнес-форуме, конференции или нетворкинг-встрече — предполагается, что гости должны знакомиться и контактировать. Глупо настаивать на обращении на "вы", потому что сам формат мероприятия предполагает, что все должны сблизиться.

Если вы пришли в небольшой спортзал или барбершоп, вас не поймут, если вы решите обращаться на "вы". Даже наоборот: так вы сильно выделите себя из общей массы, толпа будет смотреть на вас с подозрением. В официальных учреждениях и министерствах стоит обращаться на "вы" даже к тем, кто младше вас в несколько раз. Потому что на самом деле в таком случае мы обращаемся не к человеку, а к определённой роли, которую он выполняет сейчас. В этот момент вы говорите с конкретной функцией сотрудника, например врачом или секретарём, напоминает эксперт.

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Эксперт по этикету объяснила, как быть, если во время разговора вы забыли имя собеседника

Обращайте внимание на интонацию. Интонация распознаётся быстрее. Люди эволюционно научились делать это раньше, чем появились слова. Поэтому собеседник узнает, вы к нему на "вы" или на "ты", ещё и по тону.

Представьте себе звонок в службу поддержки. Технически никто не будет "тыкать" друг другу, но такта в словах "Вы меня, конечно, извините, но я чем платить буду?" немного. В классических произведениях дети часто обращаются к родителям на "вы", но это не мешает героям оставаться родными людьми. Поэтому "ты" или "вы" — это всегда игра, в которую мы играем с обществом, в которое попадаем. И у каждой отдельной ситуации своя норма.

Тимур Рагга

Эксперт по речевому этикету

Представьте себе звонок в службу поддержки. Технически никто не будет "тыкать" друг другу, но такта в словах "Вы меня, конечно, извините, но я чем платить буду?" немного. В классических произведениях дети часто обращаются к родителям на "вы", но это не мешает героям оставаться родными людьми. Поэтому "ты" или "вы" — это всегда игра, в которую мы играем с обществом, в которое попадаем. И у каждой отдельной ситуации своя норма.
Представьте себе звонок в службу поддержки. Технически никто не будет "тыкать" друг другу, но такта в словах "Вы меня, конечно, извините, но я чем платить буду?" немного. В классических произведениях дети часто обращаются к родителям на "вы", но это не мешает героям оставаться родными людьми. Поэтому "ты" или "вы" — это всегда игра, в которую мы играем с обществом, в которое попадаем. И у каждой отдельной ситуации своя норма.
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Кто на самом деле должен платить в ресторане: отвечает эксперт по этикету

Следите за дистанцией. Ориентируйтесь на свои ощущения. Говорите "ты", когда уже готовы сближаться с собеседником, а "вы" — если хотите показать, что ещё присматриваетесь друг к другу. В коммуникации мы всегда пытаемся понять: те, с кем мы сейчас общаемся, нам чужие или уже свои? Поэтому когда мы выбираем "ты" или "вы", то в это время показываем своё отношение к собеседнику или, наоборот, подчёркиваем его отношение к нам.

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В последние годы люди стали забывать о хороших манерах. Проявить банальное уважение к другому человеку не так уж и сложно. Зато и себе, и ему вы сделаете приятно. В этом материале Life.ru вы найдёте несколько правил этикета, которые неплохо было бы внедрить в жизнь.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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