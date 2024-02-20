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Эксперт по этикету объяснила, как быть, если во время разговора вы забыли имя собеседника

Эксперт Каспарова: Если забыли имя собеседника, предложите обменяться контактами

20 февраля, 12:29
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Запомнить имя человека и повторять его как можно чаще во время вашего разговора — один из способов наладить контакт с собеседником: "Нет в этой жизни ничего более приятного, чем звук нашего собственного имени". Однако список контактов в нашей записной книжке сегодня таков, что каждый попадал в ту самую неловкую ситуацию, когда имя собеседника просто вылетело из головы. Исследователи утверждают, что человеческое имя мы запоминаем хуже, чем место работы, хобби человека или какие-то другие детали его биографии. Что делать, если надо срочно сообразить, как зовут нашего визави? Лайфхаками с Life.ru поделилась эксперт по речевому этикету, тренер по голосу и речи Седа Каспарова.

Предложите обменяться контактами. Это может быть визитная карточка, на которой будет указано заветное имя. Электронная почта, в адресе которой тоже часто используется имя. Или попросить человека самому внести свой номер в ваш телефон. Велика вероятность, что он внесёт вместе с ним и свои имя с фамилией.

Седа Каспарова

Эксперт по речевому этикету, тренер по голосу и речи

Предложите обменяться контактами. Это может быть визитная карточка, на которой будет указано заветное имя. Электронная почта, в адресе которой тоже часто используется имя. Или попросить человека самому внести свой номер в ваш телефон. Велика вероятность, что он внесёт вместе с ним и свои имя с фамилией.
Предложите обменяться контактами. Это может быть визитная карточка, на которой будет указано заветное имя. Электронная почта, в адресе которой тоже часто используется имя. Или попросить человека самому внести свой номер в ваш телефон. Велика вероятность, что он внесёт вместе с ним и свои имя с фамилией.

Также можно познакомить собеседника с кем-то ещё. Если вы общаетесь где-то в компании или на вечеринке, найдите знакомого, имя которого вы помните наверняка и считаете его интересным в общении человеком. Предложите вашему "временно безымянному" визави пообщаться со своим другом, представьте его — и велик шанс, что человек сам захочет представиться в ответ. Повторите имя, как только его услышите, чтобы снова не забыть.

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Заново уточните у человека его фамилию. Обычно люди редко ожидают, что их фамилия запомнится, либо её вам вовсе не называли. И тут тоже большая вероятность, что будут озвучены сразу и имя, и фамилия.

Попросите у человека что-то дополнительно рассказать о его имени. Способ больше подходит для неформального общения, однако можно включить фантазию и использовать в других ситуациях. Так, можно спросить, в честь кого назвали нашего собеседника. Или затронуть тему, кого и как называли в школе, называют в семье и так далее. Как вариант, спросить, известно ли человеку происхождение или значение его имени. Узнав такие подробности, вам будет проще запомнить имя на будущее.

Обратитесь за помощью к другим людям. Можно спросить об имени вашего собеседника, обратившись к другу, или к организаторам мероприятия, или к другим гостям. Если есть список участников вечера, вполне вероятно, что, пробежавшись по нему, вы поможете вашей памяти очнуться и выдать вам заветное имя. Ещё можно дождаться, пока кто-то другой обратится к человеку по имени или он сам упомянет его в разговоре. Но это способ для терпеливых или везучих, добавила Каспарова.

Ещё один вариант — поищите собеседника среди своих подписчиков или друзей в социальных сетях. Если вы помните, что подписывались друг на друга или обменивались сообщениями, это отличный шанс найти там нужную информацию.

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Ну а если все варианты исчерпаны, то просто спросите человека напрямую. Признайте свою забывчивость и извинитесь. Главное, будьте искренними в своих извинениях, не упоминайте, что забывчивость — ваше второе имя, ведь это может быть воспринято неуважительно. А вот прямоту и смелость оценят наверняка.

А ещё эксперт дала три совета, как запоминать имена людей в новой компании:

  • Повторять имя при знакомстве, откладывая его в своей памяти: "Здравствуйте, меня зовут Андрей!", "Привет, Андрей!"
  • Мысленно найдите несколько слов, которые будут описывать человека. И в вашей внутренней "записной книжке" это будет "Андрей-красавчик", Ольга, блондинка", а в голове будет собираться образ.
  • Старайтесь записывать имена и обращаться к собеседнику по имени как можно чаще начиная с первой встречи.

"Помните: вы можете удивить человека тем, что не забыли другие важные детали, которыми он с вами делился. Главное — не превращайте свою оплошность в излишнюю трагедию, не заставляйте собеседника чувствовать себя неловко. Покажите, что вам интересно с ним общаться и делаете вы это совершенно искренне", — посоветовала Седа Каспарова.

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Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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