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16 февраля, 04:02

С подарком и без сильных опозданий: Россиянам объяснили, как ходить в гости по правилам этикета

Эксперт по этикету Рябухина: В гости обязательно надо приходить с подарками

Когда человек идёт к кому-либо в гости, он обязательно должен взять с собой какой-то подарок для хозяев. Об этом в интервью Тульской службе новостей рассказала эксперт по этикету Юлия Рябухина.

"Если вы идёте в гости, вы обязательно должны с собой взять что-то маленькое: что-то вкусное, десерт или бутылку шампанского, если это взрослый ужин, цветы", — сказала Рябухина, объясняя повседневные правила хорошего тона.

Для этой цели подойдут вещи, сделанные своими руками, добавила эксперт. Например, отлично впишется детский рисунок. А взрослому человеку можно заказать портрет. А вот опаздывать более чем на 15 минут будет дурным тоном, указала Рябухина. Но и сильно раньше назначенного времени приходить тоже не рекомендуется.

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Все знакомы с правилом: кто приглашает, тот и оплачивает счёт. Однако существует множество неловких и неоднозначных моментов в финансовом этикете, рассказывал Life.ru ранее. О них поведала эксперт по деловому и светскому этикету, объяснив, как быть на романтическом свидании, дружеских посиделках или в деловых отношениях.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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