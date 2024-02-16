С подарком и без сильных опозданий: Россиянам объяснили, как ходить в гости по правилам этикета

Когда человек идёт к кому-либо в гости, он обязательно должен взять с собой какой-то подарок для хозяев. Об этом в интервью Тульской службе новостей рассказала эксперт по этикету Юлия Рябухина.

"Если вы идёте в гости, вы обязательно должны с собой взять что-то маленькое: что-то вкусное, десерт или бутылку шампанского, если это взрослый ужин, цветы", — сказала Рябухина, объясняя повседневные правила хорошего тона.

Для этой цели подойдут вещи, сделанные своими руками, добавила эксперт. Например, отлично впишется детский рисунок. А взрослому человеку можно заказать портрет. А вот опаздывать более чем на 15 минут будет дурным тоном, указала Рябухина. Но и сильно раньше назначенного времени приходить тоже не рекомендуется.