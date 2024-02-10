Как вести себя в маршрутке, чтобы не вызвать гнев пассажиров: советы эксперта

Правила поведения существовали всегда и везде, придерживаться ряда требований также рекомендуется и в общественном транспорте. Как следует правильно вести себя, чтобы не вызвать ненароком гнев пассажиров, рассказала в беседе с Тульской службой новостей эксперт по этикету Юлия Рябухина.

"По правилам этикета телефон в общественных местах должен находиться в беззвучном режиме, чтобы он не тревожил других пассажиров, которые находятся рядом. Слушать музыку следует только в наушниках", — сообщила она и добавила, что исключением может стать только очень важный звонок.

Часто пассажиры, которые занимают стоячие места, просят сидящих попутчиков разместить сумку на их коленях. Согласно правилам приличия так делать нельзя. Это нарушает личное пространство и ставит пассажира в неловкую ситуацию. Специалист пояснила, что многие из них не могут отказать в этой просьбе из-за вежливости, несмотря на дискомфорт. В таком случае можно подождать, пока кто-то из людей сам не предложит помощь.

Есть в общественном транспорте также некультурно, если речь не идёт о долгих поездках или перелётах. Также специалист пояснила, что мужчины должны уступать места пенсионеркам. Аналогичным образом по отношению к представительницам "золотого" возраста стоит поступать и молодым девушкам.

Зачастую многие сталкиваются с кричащими детьми в общественном транспорте. По правилам этикета делать замечание такому ребёнку или его родителям нельзя. А вот самим мамам и папам эксперт посоветовала следить за поведением своего чада.