Эксперт по этикету назвала запретные темы для бесед по телефону в общественном транспорте

В общественном транспорте, конечно, можно разговаривать по мобильному телефону, однако в этот момент лучше не обсуждать личные вопросы, также не следует ярко выражать эмоции. Такими рекомендациями поделилась эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова.

"Не стоит обсуждать во время звонка какие-то личные вопросы. Например, результаты анализов, болезнь ребёнка или произошедшее на работе событие", — сказала она в беседе с "Москвой 24".

Также при разговоре по телефону в общественном месте специалист советует воздерживаться от бурного выражения эмоций, будь то радость, гнев или удивление. В этой ситуации самое главное — не вторгаться в личное пространство остальных пассажиров, которые оказались невольными слушателями вашей беседы. В заключение Свежакова рекомендовала не ставить на звонок провокационные рингтоны, а ещё следить за громкостью — она должна быть умеренной.