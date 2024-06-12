От мини до макси: что можно сказать о женщине по длине юбки

Как говорится, встречают по одёжке. Порой неправильный выбор наряда может сильно сказаться на первом впечатлении о его хозяйке. Давайте разберём, какие юбки не стоит выбирать и что можно сказать о девушках в мини.

Если девушка в мини — что это значит

Смелые девушки не стесняются надевать мини. Фото © Shutterstock / FOTODOM / LTim

Бум популярности коротеньких юбочек приходится на 90-е годы. В это время девушки позволили себе открыть ноги и не стесняться этого. Тогда мини стало настоящим прорывом в мире моды и все мечтали о маленькой красивой юбке или платье. Никто не говорил, что это признак распущенности, наоборот — признак стиля.

Модные правила постоянно меняются, появляются новые стили, сочетания и всё больше свободы. Но иногда лучше выбрать наряд подлиннее. Например, не нужно надевать мини-юбку на собеседование (если, конечно, у вас нет романтических планов на начальника), деловую встречу, званый ужин или знакомство с родителями молодого человека. Открыть ножки можно на летней прогулке в парке, в отпуске на морских островах или на модной вечеринке. Также выбирайте невысокий каблук или вовсе плоский ход, ведь короткая юбка и шпилька слишком гремучая смесь!

Женщины, которые не стесняются оголять ноги, чаще открытые, уверенные в себе, энергичные. Главное, чтобы дама знала о правилах этикета и уместности.

Какая женщина может позволить себе макси

Женщина в макси всегда выглядит эффектно. Фото © Freepik / ASphotofamily

Есть мнение, что чем старше женщина, тем длиннее должна быть юбка, но возраст — это не главный критерий. Важно правильно оценивать, в какой форме ваше тело. Порой лучше аккуратно скрыть недостатки.

Нет ничего женственнее и загадочнее юбки в пол. Не зря на протяжении многих столетий прекрасная половина выбирала длину макси. Сейчас такая юбка уместна практически в любой ситуации: от вечернего платья на выпускной бал до воздушного сарафана на пляжном отдыхе. Сочетать макси можно как с балетками, кедами, так и с высоким каблуком.

Длинная юбка на взрослой женщине говорит о её статусе и благородстве, на молодой — о серьёзности, скромности и тактичности.

Юбка миди — то что нужно

Длина миди — это тренд лета 2024 года, особенно хорошо смотрится на высоких девушках. Фото © Freepik / ArthurHidden

Настоящая золотая середина — миди. Такая длина сочетает в себе практичность и стиль. Если вы боитесь, что платье в пол будет смотреться чересчур празднично, то смело выбирайте юбку по щиколотку. Миди подойдёт на любой случай жизни! Оно будет уместно и на деловой встрече, и на вечеринке. Конечно, такая длина больше подходит высоким девушкам, так как зрительно укорачивает силуэт, но благодаря правильной обуви это можно легко исправить. Девушки, предпочитающие миди, чаще эмоциональные, романтичные и хрупкие натуры.