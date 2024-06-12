В Москве обещают "мегаливень": 10 красивейших кадров природы после дождя
Насладитесь красотой природы после дождя в нашей новой фотоподборке. Life.ru собрал 10 уникальных кадров от уличных луж до завораживающих пейзажей со всего мира.
"После хорошего дождя, Северная Каролина", — пользователь Reddit.
"Без фильтров, без фотошопа! Фото сделано сразу после сильного дождя в Кентукки", — appleman34.
Фото © Reddit / appleman34
"Париж после дождя", — pinkyerdbeeren.
Фото © Reddit / pinkyerdbeeren
"Сан-Франциско после дождя", — Staninator.
Фото © Reddit / Staninator
"Вот и дождь прошёл", — пользователь Reddit.
"Соляная пустыня Боливии после ливня", — RoyalKelley2.
Фото © Reddit / RoyalKelley2
"Мы с другом гуляли по городу после дождя, искали лужи. Вот зачем", — _rchr.
Фото © Reddit / _rchr
"Сделал этот кадр, когда половина неба была уже ясной после ливня. Сантьяго, Чили", — Phil_SM92.
Фото © Reddit / Phil_SM92
"Сидел за столом, работал, а потом увидел эту красоту на закате после дождя", — sotkovy.
Фото © Reddit / sotkovy
"Дорога к дому выглядит как настоящие джунгли после дождя. Обожаю это фото!" — rossionq1.
Фото © Reddit / rossionq1