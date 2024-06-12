В Москве обещают "мегаливень": 10 красивейших кадров природы после дождя

"После хорошего дождя, Северная Каролина", — пользователь Reddit.

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"Без фильтров, без фотошопа! Фото сделано сразу после сильного дождя в Кентукки", — appleman34.

Фото © Reddit / appleman34

"Париж после дождя", — pinkyerdbeeren.

Фото © Reddit / pinkyerdbeeren

"Сан-Франциско после дождя", — Staninator.

Фото © Reddit / Staninator

"Вот и дождь прошёл", — пользователь Reddit.

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"Соляная пустыня Боливии после ливня", — RoyalKelley2.

Фото © Reddit / RoyalKelley2

"Мы с другом гуляли по городу после дождя, искали лужи. Вот зачем", — _rchr.

Фото © Reddit / _rchr

"Сделал этот кадр, когда половина неба была уже ясной после ливня. Сантьяго, Чили", — Phil_SM92.

Фото © Reddit / Phil_SM92

"Сидел за столом, работал, а потом увидел эту красоту на закате после дождя", — sotkovy.

Фото © Reddit / sotkovy

"Дорога к дому выглядит как настоящие джунгли после дождя. Обожаю это фото!" — rossionq1.