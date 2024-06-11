МакSим рассказала, как отметила 41-летие после лечения от алкозависимости Певица МакSим отпраздновала 41-летие чаепитием с тортом, исключив алкоголь 11 июня, 19:35 Певица МакSим. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maksimartist

Певица МакSим (Марина Абросимова) отметила своё 41-летие вечеринкой с чаем и тортом, исключив алкоголь. Об этом артистка рассказала "Вечерней Москве", вспоминая период, когда ей приходилось бороться с зависимостью от спиртных напитков.

По словам исполнительницы, праздник получился скромным и на нём присутствовали только 30 гостей. МакSим не стала устраивать пышное торжество или прибегать к эпатажу. Она добавила, что совсем не чувствует себя на 41 год, так как остаётся девочкой-фантазёркой.

"По словам психологов, человека можно считать здоровым, если он ощущает свой возраст и ведёт себя в соответствии с ним. Я стараюсь над этим работать, но мой характер бывает трудно сдержать. Поэтому я остаюсь большой фантазёркой, иногда воплощая идеи своего воображения в жизнь", — поделилась певица.

Ранее сообщалось, что 19 августа прошлого года Марина Абросимова дала первый концерт после завершения курса лечения от алкогольной зависимости. Тогда же она призналась, что пристрастилась к горячительным напиткам после тяжёлых восьмилетних отношений с мужчиной. Артистка назвала "адовым" тот период и сказала, что никак не могла закончить его.

Авторы Татьяна Миссуми