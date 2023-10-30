Певица МакSим назвала причиной своего алкоголизма 8 лет адовых отношений

Проблемы с алкогольной зависимостью у певицы Максим (Марина Абросимова) появились после восьмилетнего периода очень проблемных отношений с мужчиной. Об этом исполнительница рассказала в интервью на ютуб-канале Надежды Стрелец, не называя конкретных имён.



"С адовыми отношениями, я бы сказала. Они длились почти восемь лет, я из них никак не могла выйти. Ни морально, ни физически. Каждый раз поддавалась на его попытки всё вернуть. Тогда появилась проблема с алкоголем. Когда он уходил, у меня было одно желание — выпить стакан вина", — поведала артистка.

С тех пор Максим прошла курс лечения от алкогольной зависимости и сейчас хорошо себя чувствует. Но, к сожалению, это была не единственная сложность, с которой ей пришлось столкнуться в период болезни.

Певица сообщила, что, пока она лежала в коме, близкие пытались оформить опеку над её детьми, чтобы таким путём переписать на себя её имущество. По словам артистки, это перевернуло её мир.

Из открытых источников можно узнать, что Максим была замужем за звукорежиссёром Алексеем Луговцевым, в браке с которым у неё родилась дочь. Они развелись в 2011 году, после чего певица была в отношениях с солистом Animal ДжаZ Александром Красовицким. А в 2014-м она встречалась с миллиардером Антоном Петровым.