"Там моя точка дзен": Певица МакSим рассказала о жизни в монастыре

Певица Марина Абросимова, известная как МакSим, периодически "уходит в аскетичный мир". Об этом она заявила на стриме телеканала "360", когда её спросили, как она сохраняет превосходную внешность. В ходе беседы она опровергла, что соблюдает диету и берёт аскезы, но рассказала про поездки в монастырь.

"Вот уезжаю в монастырь жить в какой-то период времени. Там не только отказываешься от еды, ты отказываешься от многих материальных благ, принимаешь какие-то послушания. Там моя точка дзен", — сообщила МакSим.

Она также рассказала, что ездила в Киргизию и жила в юрте на озере Иссык-Куль, где люди проводят время в группах, которые основаны на полном молчании или "на дыхании". Певица заявила, что с детства приучена ходить в храм. В какой-то период жизни она жила восемь месяцев в замкнутом пространстве за городом под охраной и покидала это место только по субботам, чтобы попасть на исповедь.

Певица полагает, что в этом мире Бог её оставил "неспроста". МакSим подчеркнула, что в последнее время пытается быть добрее к людям. Также она полагает, что религия не так важна, как вера.