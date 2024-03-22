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22 марта, 01:54

"Там моя точка дзен": Певица МакSим рассказала о жизни в монастыре

Певица МакSим: Важна не религия, а вера

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова, по маме — Максимова). Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова, по маме — Максимова). Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Певица Марина Абросимова, известная как МакSим, периодически "уходит в аскетичный мир". Об этом она заявила на стриме телеканала "360", когда её спросили, как она сохраняет превосходную внешность. В ходе беседы она опровергла, что соблюдает диету и берёт аскезы, но рассказала про поездки в монастырь.

"Вот уезжаю в монастырь жить в какой-то период времени. Там не только отказываешься от еды, ты отказываешься от многих материальных благ, принимаешь какие-то послушания. Там моя точка дзен", — сообщила МакSим.

Она также рассказала, что ездила в Киргизию и жила в юрте на озере Иссык-Куль, где люди проводят время в группах, которые основаны на полном молчании или "на дыхании". Певица заявила, что с детства приучена ходить в храм. В какой-то период жизни она жила восемь месяцев в замкнутом пространстве за городом под охраной и покидала это место только по субботам, чтобы попасть на исповедь.

Певица полагает, что в этом мире Бог её оставил "неспроста". МакSим подчеркнула, что в последнее время пытается быть добрее к людям. Также она полагает, что религия не так важна, как вера.

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Ранее МакSим впервые прокомментировала сообщения о паузе в карьере. По её словам, в долгосрочные концертные туры она больше не поедет из-за проблем со здоровьем.

Анатолий Симоненко
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