"Не позволит здоровье": МакSим впервые отреагировала на новости о паузе в карьере

Певица Марина Абросимова, известная как МакSим, впервые прокомментировала сообщения о паузе в карьере. В беседе с телеканалом "360" она рассказала, что в долгосрочные концертные туры она больше не поедет из-за проблем со здоровьем.

МакSим заявила, что больше не поедет в долгосрочные концертные туры по России из-за проблем со здоровьем. Видео © Telegram / Телеканал "360"

"Я уже не поеду в долгосрочные туры. Во-первых, мне уже, к сожалению, не позволит здоровье. Потому что так болеть, как отболела я, не пожелаю никому", — призналась певица.

При этом Абросимова признала, что организм ей очень помог на пути к выздоровлению, однако о долгосрочных турах теперь придётся забыть. По словам МакSим, она хочет поберечь себя ради здоровья и своих близких.