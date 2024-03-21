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20 марта, 23:54

"Не позволит здоровье": МакSим впервые отреагировала на новости о паузе в карьере

Певица МакSим подтвердила, что больше не поедет в долгосрочные концертные туры

Певица МакSим. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) maksimartist

Певица МакSим. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) maksimartist

Певица Марина Абросимова, известная как МакSим, впервые прокомментировала сообщения о паузе в карьере. В беседе с телеканалом "360" она рассказала, что в долгосрочные концертные туры она больше не поедет из-за проблем со здоровьем.

МакSим заявила, что больше не поедет в долгосрочные концертные туры по России из-за проблем со здоровьем. Видео © Telegram / Телеканал "360"

"Я уже не поеду в долгосрочные туры. Во-первых, мне уже, к сожалению, не позволит здоровье. Потому что так болеть, как отболела я, не пожелаю никому", — призналась певица.

При этом Абросимова признала, что организм ей очень помог на пути к выздоровлению, однако о долгосрочных турах теперь придётся забыть. По словам МакSим, она хочет поберечь себя ради здоровья и своих близких.

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Напомним, не так давно стало известно о том, что МакSим приостанавливает музыкальную деятельность из-за лечения от алкоголизма. Сообщалось, что полностью отказываться от выступлений на корпоративах она не станет, а исполнять свои треки будет лишь под фонограмму.

Оксана Попова
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