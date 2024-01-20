Отар Кушанашвили заподозрил певицу МакSим во вранье фанатам

Журналист Отар Кушанашвили считает, что в истории с алкоголизмом певицы Максим (Марина Абросимова, известная как МакSим) есть много сомнительных моментов. По мнению телеведущего, раздутый скандал вокруг этой ситуации был катализатором карьеры 40-летней артистки.

В беседе с ютуб-каналом "PROжизнь" Кушанашвили напомнил, что сам пережил подобную зависимость, и подчеркнул, что никакие друзья и реабилитационные центры не решат проблему. Он объяснил, что в случае реальной проблемы с алкоголем человек ведёт себя по-другому. Он помогает себе сам — просто "берёт и прекращает", если понимает своё плачевное положение. Кушанашвили признался, что даже запирался дома, чтобы прекратить пить.