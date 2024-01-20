Отар Кушанашвили заподозрил певицу МакSим во вранье фанатам
Отар Кушанашвили: История с алкоголизмом МакSим была катализатором её карьеры
Отар Кушанашвили, МакSим. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко, Артём Геодакян
Журналист Отар Кушанашвили считает, что в истории с алкоголизмом певицы Максим (Марина Абросимова, известная как МакSим) есть много сомнительных моментов. По мнению телеведущего, раздутый скандал вокруг этой ситуации был катализатором карьеры 40-летней артистки.
В беседе с ютуб-каналом "PROжизнь" Кушанашвили напомнил, что сам пережил подобную зависимость, и подчеркнул, что никакие друзья и реабилитационные центры не решат проблему. Он объяснил, что в случае реальной проблемы с алкоголем человек ведёт себя по-другому. Он помогает себе сам — просто "берёт и прекращает", если понимает своё плачевное положение. Кушанашвили признался, что даже запирался дома, чтобы прекратить пить.
"Мне было невыносимо. Это не ломка даже, это хуже, чем ломка, это желание, чтобы это закончилось уже всё. А потом вдруг мало-помалу появляется такое самоуважение, что тебя эта мерзость не взяла в плен", — поделился он.
Напомним, 13 июля 2023 года МакSим записала официальное видеообращение к поклонникам, в котором призналась в алкогольной зависимости. А уже 19 августа артистка дала первый концерт после завершения курса лечения. Певица назвала причиной своего алкоголизма восемь лет адовых отношений.