МакSим отказывается петь вживую на корпоративах из-за последствий лечения алкоголизма

Певица Марина Абросимова, известная как МакSим, сообщила о приостановке творческой деятельности. При этом она готова выступать на корпоративах, но с фонограммой. Как узнал Mash, причиной стали последствия лечения от алкогольной зависимости.

По данным телеграм-канала, из-за этого гонорар МакSим снизился с четырёх с половиной до трёх миллионов рублей. Райдер у исполнительницы весьма скромный: в гримёрке у неё должны быть соки, чай и фруктовая тарелка, а перевозить певицу по городу должна машина представительского класса.