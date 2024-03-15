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15 марта, 11:11

МакSим отказывается петь вживую на корпоративах из-за последствий лечения алкоголизма

Mash: МакSим объявила о паузе в карьере после лечения от алкогольной зависимости

Певица Марина Абросимова, известная как МакSим, сообщила о приостановке творческой деятельности. При этом она готова выступать на корпоративах, но с фонограммой. Как узнал Mash, причиной стали последствия лечения от алкогольной зависимости.

По данным телеграм-канала, из-за этого гонорар МакSим снизился с четырёх с половиной до трёх миллионов рублей. Райдер у исполнительницы весьма скромный: в гримёрке у неё должны быть соки, чай и фруктовая тарелка, а перевозить певицу по городу должна машина представительского класса.

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Напомним, в июле прошлого года певица призналась в алкогольной зависимости. Звезда записала видеообращение из реабилитационной клиники, отметив, что при помощи спиртного пыталась заглушить свои проблемы. Однако выпивка лишь негативно отразилась на жизни МакSим.

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Telegram / МакSим | Певица Максим

Наталья Исакова
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