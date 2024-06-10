Эти места давно забросили, и вот как природа их собой украсила: 10 фото
Дайте природе время, и она разрушит всё, что человечество так долго строило. Грустно, но факт. Собрали 10 фото зданий, которые жильцы покинули всего несколько десятилетий назад, но их уже захватили растения.
"Заброшенная церковь в лесу", — пользователь Reddit.
"Заброшенный исторический дворец в Португалии", — citromviasz.
Фото © Reddit / citromviasz
"Особняк для вечеринок в глубине леса штата Мэриленд", — пользователь Reddit.
"Школа на юге Айдахо с цветущей сиренью, которая продержалась дольше, чем само здание", — dancing_all_knight.
Фото © Reddit / dancing_all_knight
"Заброшенная больница, "Окулус", — Dethscare.
Фото © Reddit / Dethscare
"Мне пришлось дать взятку, чтобы попасть в невероятный заброшенный аквапарк во Вьетнаме", — DannyMThompson.
Фото © Reddit / DannyMThompson
"Природа захватывает бассейн заброшенного особняка", — Thereaper29.
Фото © Reddit / Thereaper29
"Заброшенный дом в Республике Карелия, Россия", — пользователь Reddit.
Фото © Пользователь Reddit
"Заброшенная церковь в Италии, захваченная растениями", — romanrobroek.
Фото © Reddit / romanrobroek
"Психиатрическая больница в Шотландии", — Emptyspacesuk.
Фото © Reddit / Emptyspacesuk