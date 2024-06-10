Эти места давно забросили, и вот как природа их собой украсила: 10 фото

Дайте природе время, и она разрушит всё, что человечество так долго строило. Грустно, но факт. Собрали 10 фото зданий, которые жильцы покинули всего несколько десятилетий назад, но их уже захватили растения.