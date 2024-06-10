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10 июня, 05:00

Эти места давно забросили, и вот как природа их собой украсила: 10 фото

Дайте природе время, и она разрушит всё, что человечество так долго строило. Грустно, но факт. Собрали 10 фото зданий, которые жильцы покинули всего несколько десятилетий назад, но их уже захватили растения.

"Заброшенная церковь в лесу", — пользователь Reddit.

Фото © Reddit

Фото © Reddit

"Заброшенный исторический дворец в Португалии", — citromviasz.

Фото © Reddit / citromviasz

Фото © Reddit / citromviasz

"Особняк для вечеринок в глубине леса штата Мэриленд", — пользователь Reddit.

Фото © Reddit

Фото © Reddit

"Школа на юге Айдахо с цветущей сиренью, которая продержалась дольше, чем само здание", — dancing_all_knight.

Фото © Reddit / dancing_all_knight

Фото © Reddit / dancing_all_knight

"Заброшенная больница, "Окулус", — Dethscare.

Фото © Reddit / Dethscare

Фото © Reddit / Dethscare

"Мне пришлось дать взятку, чтобы попасть в невероятный заброшенный аквапарк во Вьетнаме", — DannyMThompson.

Фото © Reddit / DannyMThompson

Фото © Reddit / DannyMThompson

"Природа захватывает бассейн заброшенного особняка", — Thereaper29.

Фото © Reddit / Thereaper29

Фото © Reddit / Thereaper29

"Заброшенный дом в Республике Карелия, Россия", — пользователь Reddit.

Фото © Пользователь Reddit

Фото © Пользователь Reddit

"Заброшенная церковь в Италии, захваченная растениями", — romanrobroek.

Фото © Reddit / romanrobroek

Фото © Reddit / romanrobroek

"Психиатрическая больница в Шотландии", — Emptyspacesuk.

Фото © Reddit / Emptyspacesuk

Фото © Reddit / Emptyspacesuk

10 фото до и после ремонта, глядя на которые вы побежите в ближайший строймагазин
10 фото до и после ремонта, глядя на которые вы побежите в ближайший строймагазин
Обложка ©

Reddit,Thereaper29

Сергей Трофимов
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