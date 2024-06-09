Джонни Деппу 61: Как актёр проделал путь от мечтательного мальчишки до известного киноактёра

Американский актёр Джонни Депп, получивший всемирную известность за роль Джека Воробья в фильме "Пираты Карибского моря", сегодня празднует свой день рождения — ему исполнился 61 год.

Один из известнейших в мире актёров Джон Кристофер Депп II (это его полное имя) родился 9 июня 1963 года в американском штате Кентукки в семье инженера-строителя и официантки. Он был младшим из четырёх детей.

С детства Депп мечтал о карьере музыканта. В 16 лет он бросил школу, чтобы стать рок-музыкантом, а в 20 лет переехал со своей группой в Лос-Анджелес. Уже вскоре город подкинул будущей кинозвезде знакомство, которое изменило его дальнейшую судьбу, пишет URA.ru.

Джонни Депп в составе рок-группы "The Kids". Фото © johny-depp.org

После распада группы общая знакомая представила Деппа актёру Николасу Кейджу, который во время одного из их совместных походов по барам настоял, чтобы Джонни попробовал свои силы в актёрском ремесле.

С того вечера прошло много лет и сейчас Джонни Депп — один из самых узнаваемых актёров во всём мире. Поклонники кино обожают его за роли в фильмах режиссёра Тима Бёртона, который раскрыл новые грани таланта артиста в своих картинах: искренней "Эдвард Руки-ножницы", леденящей "Сонной Лощине", сказочной "Чарли и шоколадная фабрика" и мрачной "Суини Тодд, демон-парикмахер с флит-стрит".

Кадр из фильма. Фото © "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины (2003)". Реж. Гор Вербински, сцен. Тед Эллиот, Терри Россио, Стюарт Битти / Kinopoisk

Но всеобщую любовь американский актёр получил, конечно же, за давно ставшую культовой роль капитана Джека Воробья во франшизе "Пираты Карибского моря".