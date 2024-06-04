От Машкова до Депардьё: Кто ещё играл Распутина в кино и что из этого вышло За всю историю кинематографа было выпущено несколько фильмов про мистического Григория Распутина. Его сыграли многие известные в России и всём мире актёры. Life.ru рассказывает, как сложилась их судьба после съёмок. Вдруг там много мистики. 4 июня, 15:00 Кто из актёров играл Распутина, как на их жизнях это сказалось: мистические совпадения. Обложка © "Григорий Р.", режиссёр Андрей Малюков, сценаристы Илья Тилькин, Эдуард Володарский, © "Распутин", режиссёр Жозе Дайан, сценаристы Венсан Фаржа, Филипп Бессон / Kinopoisk

Григорий Распутин — мистическая и достаточно неоднозначная личность, оказавшая огромное влияние на судьбу Российской империи. Мы знаем, что мужчина был обычным крестьянином из Сибири. Однако, считая себя лекарем, он втёрся в доверие к семье Романовых, якобы пытаясь лечить царевича Алексея от гемофилии. Вскоре Распутин стал важной исторической фигурой, так как через императрицу давил и на Николая II.

Недавно стало известно, что в России снимают фильм о семье императора, картину назвали "Романовы: преданность и предательство". Большую роль там получил актёр Дмитрий Дюжев. Мужчина перевоплотится в самого Григория Распутина. Но безопасно ли артисту вживаться в роль тёмного знахаря? Есть несколько интересных историй, как другие актёры, примерявшие на себя образ Распутина, потом сталкивались с мистическими происшествиями в жизни.

1. Актёр Алексей Петренко

Российский актёр Алексей Петренко развёлся с женой и умер от оторвавшегося тромба. Фото © "Агония" (1981), режиссёр Элем Климов, сценаристы Семён Лунгин, Илья Нусинов / Kinopoisk

Актёр кино Алексей Петренко был одним из самых гениальных исполнителей роли Григория Распутина. Его персонаж получился очень харизматичным. Однако известно, что уже в процессе подготовки к съёмкам происходили мистические вещи. Эту картину про Распутина не могли выпустить 15 лет.

Впервые фильм "Агония" планировали снимать в 1966-м. В августе того года режиссёр подал заявку на утверждение сценария в Главную сценарно-редакционную коллегию СССР, но в съёмках отказали, поскольку Распутин и царская семья там показывались положительно. Осенью 1967 года сценарий переработали и вновь сдали на утверждение. Но заявку снова отклонили. На третий раз картину всё же разрешили снимать, это произошло в 1973 году. В 1975-м фильм удалось закончить, но уже в 1978 году его вернули на доработку режиссёру. Картина появилась на больших экранах во всём мире в 1981 году, а в СССР — только в 1985-м.

Поговаривают, что после выхода кинокартины в прокат в жизни Петренко появились беды. Совсем чёрная полоса у актёра началась в 2009 году — он развёлся с женой и начал "увядать на глазах". Хоть горевал Алексей недолго и женился уже в 2010 году, мистика из жизни не уходила.

А 22 февраля 2017 года произошла страшная история: актёр остался один дома, позвонил режиссёру Рудольфу Фурманову и умер прямо во время разговора. Прибывшие на место медики обнаружили, что мужчина скончался из-за оторвавшегося тромба. Смерть произошла мгновенно. Поклонники эзотерики не исключают, что это связано с его ролью Распутина в фильме.

2. Иван Охлобыстин

Актёр кино Иван Охлобыстин не вернулся в церковь после съёмок в фильме. Фото © "Заговор" (ТВ, 2007), режиссёр Станислав Либин, сценаристы Александр Вишневский, Александр Лебедев / Kinopoisk

Иван Охлобыстин сыграл Распутина в фильме "Заговор" 2007 года. Но зрители раскритиковали картину за то, что в ней персонаж показан как чуть ли не святой человек, а на него просто клеветали. Все плохие вещи, которые приписывают Распутину, якобы делал не он, а двойник. К тому же особую популярность фильм не получил.

Интересно, что актёр до 2005 года служил священником в храме Святителя Николая и храме Софии Премудрости Божией. Затем он ушёл из церкви и посвятил свою жизнь актёрской игре, чтобы прокормить семью. В 2010 году Охлобыстин хотел вернуться в церковь, но до сих пор этого не сделал. Впрочем, на судьбу актёра российского кино исполнение роли Распутина в фильме "Заговор" особого влияния не оказало. Артист по-прежнему снимается во многих сериалах, картинах и ведёт публичную деятельность.

3. Жерар Депардьё

Актёр из Франции Жерар Депардьё продал квартиру в Москве и поехал беженцем во Францию. Фото © "Распутин", режиссёр Жозе Дайан, сценаристы Венсан Фаржа, Филипп Бессон / Kinopoisk

Жерар Депардьё сыграл роль в фильме "Распутин" в 2013 году. К тому времени он был весьма популярным актёром в РФ, поскольку в январе получил гражданство страны. Однако картина вышла не совсем удачной, поскольку в ней Россию выставляли в негативном свете.

Фильм появился в кинотеатрах всего мира 18 января 2013 года, а в России — 7 ноября 2013 года. Несмотря на это, он не окупился. На съёмки потратили 6 млн евро, а общие сборы составили всего 1,6 млн. Особого успеха картина не имела.

С 2013 года, после того как Депардьё стал российским актёром, он снимался в фильмах и купил квартиру в Москве. Однако в 2022-м, спустя девять лет, судьба артиста сложилась крайне негативно. После 24 февраля он уехал из страны, раскритиковал её, продал квартиру в столице и подался во Францию, попросив там статус беженца. Так 73-летний артист фактически остался на улице. Сейчас он живёт в Европе.

4. Владимир Машков

Российский актёр Владимир Машков тоже играл Распутина. Фото © "Григорий Р.", режиссёр Андрей Малюков, сценаристы Илья Тилькин, Эдуард Володарский / Kinopoisk

Актёр Владимир Машков очень здорово сыграл Распутина в сериале "Григорий Р.". Артист раскрыл персонажа по-новому. Он показал его как харизматичную, интересную личность, от которой исходит положительная энергетика. Благодаря этому сериал был очень популярным в 2014 году.

На карьере Машкова исполнение роли Распутина в сериале "Григорий Р." особо не сказалось. Владимир по-прежнему остаётся востребованным актёром с неплохими гонорарами. Он занимается общественной и политической деятельностью, руководит театром. Правда, с дочерью отношения испортились после того, как Мария переехала в США и обозлилась на отца.

Авторы Никита Фартов