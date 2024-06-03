Дмитрий Дюжев "станет" Распутиным в новом фильме о Романовых Актёр Дюжев сыграет Распутина в фильме "Романовы: преданность и предательство" 3 июня, 17:00 Дмитрий Дюжев и Григорий Распутин. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, © Wikipedia

В России стартовали съёмки исторической драмы "Романовы: преданность и предательство" по одноимённой книге Сергея Козлова. Одну из ключевых ролей сыграет известный актёр Дмитрий Дюжев, зрители увидят его в образе загадочного Григория Распутина. Об этом сообщает kp.ru, пообщавшись с главным продюсером проекта Олегом Урушевым.

"Картина начинается с убийства эрцгерцога Фердинанда в Сараеве и завершается расстрелом царской семьи в Екатеринбурге, в Ипатьевском доме. Также мы расскажем о судьбе брата Николая II Михаила Романова, о попытке освобождения царской семьи и других малоизвестных исторических эпизодах", — поделился собеседник издания.

По его словам, уже отсняты эпизоды в Тобольске, куда была сослана семья Николая II, после этого съёмки прошли в Санкт-Петербурге, а в конце июля начнётся работа в нескольких локациях в Перми — город "сыграет" на экране Екатеринбург. Урушев рассказал, что кроме Дюжева зрители увидят Виталия Кищенко в роли последнего царя, Ивана Колесникова (Михаил Романов) и Ксению Кутепову (Александра Фёдоровна).

Актёрский состав в своём большинстве вопросов не вызвал, однако Дюжев в образе Распутина стал причиной многочисленных споров. Как рассказал порталу "Страсти" кинокритик Александр Голубчиков, выбор действительно сомнителен, ведь типаж актёра резко отличается от того, каким был исторический персонаж, однако ставка была сделана на талант Дюжева.

"Почему бы и нет? Грим и недюжинный актёрский талант могут преодолеть любые препятствия", — подчеркнул Голубчиков.

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Авторы Татьяна Миссуми